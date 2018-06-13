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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ramazanda 2 milyon kişiye hizmet etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 20:55 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ramazanda 2 milyon kişiye hizmet etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ramazan boyunca iftar ve sahurlarda 2 milyon kişiye hizmet verdi

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, geleneksel gösteri sanatlarından tasavvuf musikisi dinletisine, Hacivat-Karagöz gösterilerinden çocuklara özel oyunlara kadar birçok etkinlikle İstanbullulara dolu dolu bir ramazan yaşatıldı.

Etkinlik alanlarında Bahçe Market, iletişim noktası, sağlık odası, ücretsiz kablosuz internet hizmeti verildi. Yenikapı ve Maltepe'de kurulan çarşıda geleneksel yemeklerden tatlılara, el sanatları ürünlerinden giyime, kitaptan hediyelik eşyaya kadar birçok ürün tezgahta yer aldı.

Maltepe Sahil, Yenikapı, Beşiktaş, Beylikdüzü, Mecidiyeköy ve Sultanahmet'te kurulan sabit çadırların yanı sıra 14 ilçede açık hava iftarları verildi. İstanbul dışında farklı şehirlerde de iftar organizasyonu yapan Büyükşehir Belediyesi, çeşitli vakıf, dernek ve okulların iftarlarına da destek sağladı.

İftara yetişemeyenlerin de imdadına yetişen Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, mobil büfeler aracılığıyla trafikte kalanlara iftariyelik dağıttı. İftarların yanı sıra sahur programlarında da devam eden hizmetlerden yaklaşık 2 milyon vatandaş istifade etti.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Maltepe Sahil Camisi ve Yenikapı Camisi'nde vatandaşlar gerek vakit namazlarını gerekse de teravih namazlarını huzur içinde kıldı.

Sultanahmet'te kurulan Asırlık Tatlar ve Sanatlar Çarşısı ile İstanbullular adeta tarihte yolculuğa çıktı. Ramazan boyunca hizmet veren çarşıda İstanbul'la özdeşleşen firmalara ait ürünlerin sunumları ve unutulmaya yüz tutmuş eski mesleklerin tanıtımı yapıldı. Ziyaretçiler, ebru, çini, tezhip gibi geçmişi eskilere dayanan sanatların usta eller tarafından yapılmasına bizzat şahitlik etti. Çarşıya, yabancı turistler de ilgi gösterdi.

Ayasofya Meydanı'nda kurulan Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı da kitapseverlerin akınına uğradı. 263 stantta 400 yayınevinin katıldığı fuarda 100 bin çeşit kitap yer aldı. Bu seneki fuar 1 milyon kişi tarafından ziyaret edildi.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul büyükşehir belediyesi ramazan etkinlikleri

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