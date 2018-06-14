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 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE BAYRAMLAŞMA

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 13:59 | Son Güncelleme

İstanbul DHA İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, belediye çalışanlarıyla bayramlaştı İBB'nin Saraçhane binasında gerçekleşen bayramlaşma töreninde konuşan Uysal, “İBB olarak, İstanbulluların bayramı bayram tadında yapabilmesi için görevlerimiz var.

İstanbul DHA
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, belediye çalışanlarıyla bayramlaştı
İBB'nin Saraçhane binasında gerçekleşen bayramlaşma töreninde konuşan Uysal, “İBB olarak, İstanbulluların bayramı bayram tadında yapabilmesi için görevlerimiz var. İBB Meclisimizin aldığı kararla, her yıl olduğu gibi vatandaşlarımız toplu ulaşımı yüzde 50 indirimli kullanacak. Bayramda toplu taşımada ek seferler konulacak. İstanbulluların huzur içinde bayram yapması için her türlü tedbirleri alındı. Personelimiz, kendileri bayram yapmaktan daha ziyade İstanbullulara bayram yaptıracak" dedi

Görüntü Dökümü:
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-Bayramlaşma töreninden görüntüler
-Uysal'ın konuşması

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