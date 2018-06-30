İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden denizlere özel temizlik çalışması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, insanlar ile deniz canlılarının sağlığını korumak için her gün 5 milyon metrekare deniz yüzeyi ve 515 kilometrekarelik alanda kıyı temizliği yapıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un deniz temizliği, Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve İSTAÇ ekipleri tarafından yakından kontrol ediliyor.

Denizlere zararlı atıkların atılmaması için drone ve termal yüksek zum özelliğine sahip kameralarla 7 gün 24 saat denetim yapılıyor.

- Yaz sezonunda ek önlem

Özel dizayn edilmiş 8 Deniz Yüzeyi Temizleme Teknesi (DYT) ile her gün İstanbul genelinde 5 milyon metrekareyi bulan alanda deniz yüzeyi temizleme çalışmaları, 186 kişiden oluşan 31 mobil ekiple de 515 kilometrelik kıyı temizliği gerçekleştiriliyor.

Çamur tarama ve taşıma gemileriyle Haliç ve İstanbul'daki dereler çamurdan temizleniyor. Sadece bu yılın ilk 6 ayında Haliç ve dere ağızlarından 24 bin 201 metreküp çamur ve teressubat çıkarıldı.

Yaz sezonunda açılan plajlar için de ilave olarak 31 mobil ekip, 256 personel ve 11 özel maksatlı plaj temizleme aracı takviye edildi.