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İstanbul Büyükşehir Belediyesinden kimsesizlerin hastane bahçesine bırakıldığı iddialarına yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 13:07 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kimsesizlerin hastane bahçesine bırakıldığı iddialarını yalanladı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), basında yer alan kimsesizlerin hastane bahçesine bırakıldığı iddialarını yalanladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kimsesizlerin hastane bahçesine bırakıldığı iddialarını yalanladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), basında yer alan kimsesizlerin hastane bahçesine bırakıldığı iddialarını yalanladı. Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların hastaneye sağlık kontrolü için götürüldüğü ve daha sonra Darülaceze misafirhanesine yatışlarının yapıldığı belirtilerek, “Basında yer alan ’kimsesizlerin hastane bahçesine bırakıldığı’na dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Haberde konu edilen vatandaşlarımız 04.12.2017-31.03.2018 tarihleri arasında hizmet veren İBB İSTAÇ Esenyurt misafirhanesinde kalmışlar ve 31 Mart tarihinde bu geçici misafirhanenin fonksiyonunun sona ermesiyle haberlere konu edilen vatandaşlarımız sağlık kontrolü için tam teşekküllü hastaneye götürülmüştür. Sağlık raporları alınan vatandaşlarımız daha sonra Kayışdağı İBB Darülaceze misafirhanesine götürülerek yatışları yapılmıştır. Şuan 3 vatandaşımız burada misafir edilmektedir. Vatandaşların hastane bahçesine terk edilmeleri söz konusu değildir. Kontrol için hastaneye götürülmüşlerdir. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kış aylarında evsiz vatandaşları misafir etme hizmetleri her yıl olduğu gibi bu sene de Aralık ayında başlamış, Mart ayı sonunda sonuçlanmıştır. Bu süre zarfında 2 bin 910 vatandaşımıza barınma, sağlık, temizlik, gıda, giyim-kuşam hizmetleri verilmiştir. Kimsesiz vatandaşlarımızı merak eden tüm İstanbullular Kayışdağı Darülaceze yerleşkesinde ziyaret edebilirler” denildi.

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