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İstanbul Cağaloğlu'nda ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 19:42 | Son Güncelleme 6 saat önce

İran'da yaşanan olayları protesto etmek isteyen bir grup, Cağaloğlu’nda bulunan İran Başkonsolosluğu önüne çelenk bırakıp, açıklama yapmak istedi. Polis, gurubun açıklama yapmasına izin vermezken, buradan ayrılmayanlar gözaltına alındı.

Emekçi Hareket Partisi (EHP) üyesi bir grup, İran’da yaşanan olayları protesto etmek için, 18.00’de Cağaloğlu’nda bulunan İran Başkonsolosluğu önünde toplandı. Polis, grubun burada açıklama yapmasına izin vermedi.

Başkonsolosluk önünden uzaklaştırılan grup üyeleri, Ankara Caddesi’nde dağılmamaları üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 15 kişi Çevik Kuvvet otobüsüne bindirilerek, polis merkezine götürüldü.

İran'da korkulan oldu! İran Devrim Muhafızları sokağa indi!
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Anahtar Kelimeler:
gözaltı İRAN Cağaloğlu İran Başkonsolosluğu EHP Emekçi Hareket Partisi

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Okuyucu Yorumları 40 yorum
çapulcu kpklr kim verdi gene kemiginizi parazitler
@ohaluk38 BÖYLE İŞLERDE KEMİK YENMEZ. MİTİNGE GİDİP 50-100 TL ALANLAR, BEDAVA DÖNER EKMEK VE İÇECEK ALANLAR. NE DENİLDİĞİNE BAKMADAN ALKIŞLAYAN VE ÜLKENİN TEMELİNE DİNAMİT KOYULMASINA ÇANAK TUTANLAR. MAKARNAYA ÜLKESİNİ SATANLAR. İŞTE BU İŞLERİ KOVALAYANLARA VERİLEN KEMİKLERDEN BAHSEDİYORSAN ONLARI ARTIK HERKES TANIYOR..HİÇBİR BİLGİSİ OLMAYAN İŞÇİ EMEKLİ İŞSİZ MEMUR HAK ARAMALARINA ASLA DESTEK VERMEYEN HATTA ELLERİNDEN GELSE BU HAK ARAYANLARI ÖLDÜRECEK KADAR ADİLEŞEN KEMİK YALAYICILARDAN OLMAKTANSA ONURUYLA GURURUYLA KARŞI ÇIKANLARI ALKIŞLAMAYI YEĞLERİM...
@ohaluk38 hangi işlerde verilir? ne işin var senin iranla hadi anlatta bi anlayalım!
@gogurda34 O PROTESTO EDEN SOYTARILAR SÖZDE SOLCU SÖZDE DEMOKRAT VE BAŞ EMPERYAL DEVLET ABD NİN SÖZDE BİR NUMARALI DÜŞMANLARI,PEKİ NEYİ PROTESTO EDİYORLAR AMERİKAN ELİYLE VE ONUN YANCISI ALÇAK SİYONİST DEVLETİN KATKILARIYLA ŞU AN İÇİN SUN İOLARAK ÇIKARILAN BU SAHTE AYAKLANMANIN SAVUNUCULUĞUNU YAPARAK AMERİKANIN DA KÖPEKLİĞİNİ YAPMIYORLARMI,PEKİ NEDEN ŞİMDİ, SENELERDİR İRAN DA REJİM BASKISI, İŞSİZLİK VE AÇLIK SÜRERKEN GIKI ÇIKMAYAN BU SAHTE DEMOKRATLAR ŞİMDİ BİR TARAFLARINA BİR ŞEY GİRMİŞ GİBİ ORTAYA ÇIKTILAR,BU MU ONUR ,YOK YAHU BUNA ÇAKALLIK DENİR DÜPEDÜZ
YOLLAYIN ARKADAŞLARI İRANA????
@internetcafe_2015 esada kızıp örgüt kuranlarda suriyeye gitsin filistini alkışlayanlar filistine gitsin ükle senin gibi çakallara kalsın.. uyanık çakal seni...
@internetcafe_2015 SENDE SURİYEYE FİLİSTİNE GİT ..YANİ BUMUDUR YORUMUN..BASKICI REJİMDEN YANA OLDUGUNUZU ZATEN BİLİYORUZ İYİCE BELLİ ETME BARİ
Bu itlerin hepsi birer maş.Asla izin verilmemeli.
@prens571968 şakşakçı İTLER olmadığından rahatsız oldun.. it nedir bilirmisin.? sahibinin her söylediğine SALYALARI akarak kuyruk sallayanlara İT denir.
@gogurdan34 doğru bunlar it değil it dediğin sahibine sadık olur..Bunlar ÇAKAL..Her fırsatta ihanet her fırsatta ortalık karıştırma..Biz çok iyi biliri bu çakalları..Yollayın şunları irana
@paati34 doğru dedin itler sahiplerine sadık olur. bok ye dese yerler. bunlar özgür olanlar. kimseye itlik yapmayanlar.. çakallarsa. fırsat kollar ancak böyle toplumsal olaylarda ezilenleri savunanları,işçi,emekli, memur hakkı ,hakkını almak için yürüyüş yapanları kollarlar ortaya işte o zaman bu çakallar çıkar ve hak arayanlara saldırmaya başlarlar. garibanı ezmek kolaydır.saldırır hak arayanlara. bu çakallar kraldan çok kralcı kesilirler. ülkenin trilyonları çalınır arazileri peşkeş çekilir bu çakallar susarlar.hatta bunu söyleyenede ateş püskürürler.. vatana ihanet eden sence kim..??
ABD mahkemesinin verdiği karar şu "Siz İran ambargosunu deldiniz" zaten İrandaki gösterilerin başlamasının ana sebebi Ambargonun neden olduğu sıkıntılar peki İran ambargosunu Türkiye en acımasız şekilde uygulasaydı ve İran çok daha feci bir halde darmadağın olsaydı sonuç ne olurdu? BOP işliyor olurdu demi Reis e BOP projesi deyip saldıranABD Köpekleri bilsinki sziler "ABD nin BOP Projesinin" gönüllü itlerisiniz "Türkiyenin BOP Projesi" ile bir bağınız yok! bağınız tasmanız ABD nin elinde
@palermo544 adam ben başkanıyım diyor sen hala havlıyorsun.. senmi yalancısın omu yalancı..
peki madem öyle diyon, şuan Tayyip hala BOP eşbaşkanı olarak devam ediyor, neden eşbaşkanligini bırakmadı, bu soruyu hiç kendine sordun mu, ABD mahkemesi olayı diyonda, bu Zarrab i zamanında biz yargilasaydik ABD ye gitmesine izin vermeseydik ABD bu kararı alabilirmiydi, peki Zarrab'ın Türkiye de yargılanmasına kim engel oldu ? Zarrab i kim hayırsever ilan etti, hangi partinin bakanları Zarrab için önüne yatarız dedi, ah koyun olmayı biraksaniz
ALLAH AŞKINA SANA MI İNANALIM YOKSA KENDİ AĞZI İLE KENDİSİNİ BOP EŞ BAŞKANI OLDUĞUNU SÖYLEYEN ZATIMUHTEREME Mİ... VE HALA ABD İLE TERS DÜŞTÜĞÜNE İNANMAK AHMAKLIK DEĞİLSE SAFLIKTIR... Bu ülkeyi orta çağ karanlığına taşıyan adamı alkışlamaya devam edin bakalım.. Bu gün olmazsa yarın çocuklarınız mezarınıza mıçacak... Yandaş yalaka kanalları izlemeye devam edenler gerçekleri asla göremeyecekler... Özgülüklerin kısıtlandığı her yer cehennemdir
@palermo544 helal
@gocebe09 noldu!!! yinemi maskenizi düşürdük) Siyaseten söylenen sözler bir tarafa birde ortada duran Gerçek var .İrandaki olayların sebebi gibi ona bakarsan ABD de bize müttefiğimiz deyip durdu Ama pyd pkk ya silah verdi hatta"PYD nin PKK ile bir bağı yoktur" da dedi bırak çeneyi ABD nin BOP projesini Türkiyenin BOP Projesi alt etti Hemde içerideki onca ABD köpeğine rağmen
neyin protestosu bu hergün mağzamda iranlı müşteriler en az miktarı 3 liralık kıyafet alıyor bırakın bu saçmalığı artık
Bu chp ne çok amerikancıymış be
adam akıllı olun.türkiyede yaşayan herkes.adam akıllı olsun.gerizekalımısınız arkadaş ırak nasıl unuttunuz.akıllı olun.çkaraktersiz değil. namusunuz serefiniz için devletimize sahip çıkın sonsuza kadar.
Türkiyede aynı halk işgalinin denemeleri bunlar...
def olup gidin iran a !!!
bunlara ne oluyo arkadasim abi bunlar isi gucu yokmu anlamadim gitti
ülkemin vatandaşı sizene irandan suriyeden de kendi ülkemizde huzursuzluk çıkarıyorsunuz. Yoksa kemik mi yalattılar kişiliğinizi mi sattınız bırakın herkez ülkesinde kendi hakkını savunsun kavgasını yapsın illada bağıracağız diyorsanız kendi kaybolan haklarımız günlük bir simit harçlığına çalışmamıza bağırın içimizdeki hainleri yok edelim diye bağırın Genç arkadaşlar aileleriniz kıt kanaat sizi okusun diye dışarı salıyor kuzur bozun köpeklik yapın diye deyil en güzel savaş eğitimle olur maşa olmayın ülkenin insanı yapılan herkonut araplara satıldığı için hala kiralarda sürünüyor akılsızlar
Hani insanların protosda etme özgürlüğü nerede . 10 kişi bir araya geldi diye bu korku nedir... Halktan kortukları kadar halktan kormuyorsunuz
@ceylo pis amerikan uşağı mandacı pislik
Bu ülkeyi orta çağ karanlığına taşıyan adamı alkışlamaya devam edin bakalım.. Bu gün olmazsa yarın çocuklarınız mezarınıza mıçacak... Yandaş yalaka kanalları izlemeye devam edenler gerçekleri asla göremeyecekler... Özgülüklerin kısıtlandığı her yer cehennemdir
yahu bizim ülkede de ahmak hiç bitmez 15 temmuzu yaşadık kaç tane ülkede bizim için protesto yapıldı somalide bir olay oluyor hop bizim ahmaklar hemen protestoda her gün bir role bürünüyorlar önce aç karnınızı doyurun
siz kim oluyorsunuz da protesto ediyorsunuz? saraydan izin aldınız mı? 911 den alırlar öyle? bırak kardeşim bizim istemediğimiz şeylere sesini çıkarma? bırak sen ambargoyu protestoyu, bırak; para lazım??????
maşallah ne kadar duyarlı bir milletiz böyle dünyanın neresinde bir olay olsa bizimkiler hemen pretosto yapıyorlar adamların kendi halkı yapmıyor bizimkiler balıklama atlıyorlar ayranları yok içmeye bilmem neyle giderler nereye asalaklar toplulugu hiçmi işiniz gücünüz yok be
bir imsanı kurtaran bütün insanlığı kurtarmıştır bide dönüp bakıyorum güzel yurduma emevilerin yezitlerin elinde sapık din görevlileri ile işbirliği yapıp birde konuşabiliyolar sa biz hala özgür bir ülkeyiz bunları yoketmeliyiz atatürk zamamında hrpsini kurutmadı ama atatürk öldü diye sevinmeyin atatürkün askerleri yaşıyor ebediyen yaşayacak elbet sizede sıra gelecek
İran’dan önce Saraya bir çelenk bıraksaydınız... arkadaşlarımıza helal olsun! Vicdan ölmemiş... Susanlara yazıklar olsun!!
ohaluk38 sen ve senin gibilerdir bunlar koyu sürüleri bunlar çaplcu değiller asıl çapulcu sen ve senin gibi güdülen koyunlardır
İstıgbarat ilgilenir , Bunlar kukla
paati34 @gogurdan34 @prens571968 bunlar şakşakçı itlerdir sahiide ülkenin en başındaki zaattır anladınızmı
Kadrolu göstericiler şimdide İranı bahane ederek kafeleri barları boşaltmışlar yürüyüşe geçmişler.Aklı olan şu tipleri bir incelesin işsiz güçsüz ne kadar ipsiz varsa Türkiyeden sonra İranıda kurtarmaya soyunmuşlar diyeceğim ama hava soğuk olduğundan bu defa parkalarına bürünmüşler.
bizim ekonomik sıkıntımız hiç yok siz iran suriye israille uğraşıyorsunuz önce vatana bir bakalım hergün zam zam zam zam maaşa gelince fıs fıs fıs avucunuzu yalayın sonuç ne olcak işte iran gibi olcak olmamak için vatandaşı düşünmek gerek baştakilerin yedikleri içtikleri belli amudu ile götürdüler ülkeyi bir yandan vekiller bir yandan iş adamları bir yandan belediyeler vs. nereye kadar umuyorum ki bizde aynı duruma düşmeyiz düşersekte tek suçlusu hükümettir. havadan sudan zerrap tan turumptan bahsetmekle olmuyor bu işler beyler ülkemize sahip çıkın vatandaşları mağdur etmeyin...
partinin isminin içinde emek özgürlük eşitlik falan geçiyorsa boş işler partisidir tıpkı bu boş tenekeler gibi
kırın şu köpeklerin kemiklerini. emellerine ulaşamayacaklar bu saçmalıklar
AMERİKAY KARŞIYIZ DİE MİLLETİ ÖRGÜTLEDİLER YILLARCA HEPSİ HİKAYEYMİŞ BUNALRIN HAYATI AMERİKAN UŞAKLIĞIYMIŞ ŞİMDİ BUANLRA İNANN ZAVALLIALR GÖRSÜN KİMLERE İNANDIAKLRINI HANİ SİZ ABDYE KARŞIYDINIZ İRANA AMBARGO UYGULAYAN İRAN HALKINI SEFALETE MECBUR BIRAKAN AMERİKA DEĞİLMİ SİZ NEYİN KAFASINI YAŞIYORSUNUZ HAİN FİNOLAR
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