İstanbul Cağaloğlu'nda ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı

Emekçi Hareket Partisi (EHP) üyesi bir grup, İran’da yaşanan olayları protesto etmek için, 18.00’de Cağaloğlu’nda bulunan İran Başkonsolosluğu önünde toplandı. Polis, grubun burada açıklama yapmasına izin vermedi.
Başkonsolosluk önünden uzaklaştırılan grup üyeleri, Ankara Caddesi’nde dağılmamaları üzerine polis tarafından gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 15 kişi Çevik Kuvvet otobüsüne bindirilerek, polis merkezine götürüldü.
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