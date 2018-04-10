İSTANBUL (AA) - İstanbul Caz Festivali, Garanti Bankası sponsorluğunda 26 Haziran'da başlayacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) Genel Müdürü Görgün Taner, bu yıl 25. yaşını kutlayan festivale ilişkin Zorlu PSM'de düzenlenen basın toplantısında, festivalin 25 yılda yakaladığı başarıya işaret etti.

Festivalden çeyrek asırda birçok sanatçının ve cazseverin gelip geçtiğini belirten Taner, şöyle konuştu:

"Hep beraber büyüdük denilen şeylerden birisi oldu, bu 25 sene içerisinde. Birinci caz festivalinden bu yana hep caz ve caza yakın türler festivalin içinde oldu. Bir büyük şemsiye gibi düşünün İstanbul Caz Festivali'ni. Bu şemsiyenin altında çeşitli türden müzikler, yan yana, barışık ve bir arada yaşamayı çok güzel başardılar. 25. sene geldi. İnşallah 50, 75, 100 böyle gider."

Taner, festival kapsamına çok çeşitli bölümlerin yıllar içinde eklendiğini ve etkinliğin geliştiğini aktararak, Genç Caz ve Vitrin bölümlerinin öneminin altını çizdi.

İKSV'nin erişilebilirlik, sanat ve insan ilişkisi üzerine çok kafa yorduğunu vurgulayan Taner, sponsorların önemine dikkati çekerek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı da destekliyor. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Bütün bu katkıların yanı sıra bu atmosferi zenginleştiren sanatçılar var. Onlar bizi sevmeden, herhangi bir iş olmuyor. Kurum da onlarla ilişkisini hep sevgi üzerinden götürüyor." değerlendirmesinde bulundu.