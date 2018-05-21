İstanbul CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri CHP listesi

CHP, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.

İSTANBUL CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

CHP, listelerinde sürpriz isimlere yer verdi. Peki İstanbul CHP milletvekili adayları kim oldu? Hangi isimler listeye girdi? İstanbul CHP milletvekili adayları kimler?

İşte YSK'ya verilen liste

CHP İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ

GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ

ONURSAL ADIGÜZEL

FETHİ AÇIKEL

GÜRSEL TEKİN

İLHAN KESİCİ

OĞUZ KAAN SALICI

MAHMUT TANAL

SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ

HÜSEYİN EMRE BAĞCE

MUSTAFA OKTAY AKSU

HASAN UZUNYAYLA

MUSTAFA ÖZTAŞKIN

TAHSİN USTA

HÜSEYİN SAĞ

BERİL ÖNER

YÜKSEL TAŞKIN

HASAN BASRİ ÖZBEK

DENİZ DOĞAN GÜNAY

ERTAN AKSOY

NURAY ÇEPNİ

DUYGU ÇELİK

ARZU ÖZALP

PINAR UZUN

TUBA TORUN

ALİ RIZA YILDIRIM

YÜCEL OTO

MURAT CİRAV

MELİS TİMUR

EMRE AKKUŞ

ÇETİN DÜZCE

AYLİN SARITAŞ

GAZİ KARAKURT

TİMUÇİN GÜLTEKİN

CHP İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

KADRİ ENİS BERBEROĞLU

AYKUT ERDOĞDU

AHMET ÜNAL ÇEVİKÖZ

MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU

YÜKSEL MANSUR KILINÇ

YUNUS EMRE

GÖKAN ZEYBEK

ALİ ŞEKER

DERYA ŞENTÜRK

MEHMET DİRİBAŞ

MERSİN BALKAN

BAHATTİN TURNALI

FERHAT EPÖZDEMİR

İSMAİL YÜKSEL

ADNAN AYBER

BURAK KAAN YILMAZSOY

CANAN SEZENLER

HACER FOGGO

GÜVEN KARATAŞ

YUSUF KENAN KOLAT

VEYSİ SİNAN BOZDEMİR

CEM CENGİZ YILMAZ

ECE BATUMLU TALAS

PELİN YURDAKUL

ŞEYMA DUMRUL

YUSUF ERGÜVEN

ÖZGÜR DÜZGÜN

DENİZ KAYA