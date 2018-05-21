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İstanbul CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri CHP listesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 21:53 | Son Güncelleme

CHP, 24 Haziran erken seçim milletvekili aday listesini açıkladı. Listede İstanbul CHP milletvekili adaylarının isimleri merak konusu oldu. İşte CHP'nin seçim 2018 için YSK'ya verdiği milletvekili listesinde yer alan İstanbul adayları. İstanbul CHP milletvekili adayları kimlerden oluşuyor?

İstanbul CHP milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri CHP listesi

CHP, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.

İSTANBUL CHP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

CHP, listelerinde sürpriz isimlere yer verdi. Peki İstanbul CHP milletvekili adayları kim oldu? Hangi isimler listeye girdi? İstanbul CHP milletvekili adayları kimler?

İşte YSK'ya verilen liste

CHP İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İBRAHİM ÖZDEN KABOĞLU
MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ
GAMZE AKKUŞ İLGEZDİ
ONURSAL ADIGÜZEL
FETHİ AÇIKEL
GÜRSEL TEKİN
İLHAN KESİCİ
OĞUZ KAAN SALICI
MAHMUT TANAL
SALİHA SERA KADIGİL SÜTLÜ
HÜSEYİN EMRE BAĞCE
MUSTAFA OKTAY AKSU
HASAN UZUNYAYLA
MUSTAFA ÖZTAŞKIN
TAHSİN USTA
HÜSEYİN SAĞ
BERİL ÖNER
YÜKSEL TAŞKIN
HASAN BASRİ ÖZBEK
DENİZ DOĞAN GÜNAY
ERTAN AKSOY
NURAY ÇEPNİ
DUYGU ÇELİK
ARZU ÖZALP
PINAR UZUN
TUBA TORUN
ALİ RIZA YILDIRIM
YÜCEL OTO
MURAT CİRAV
MELİS TİMUR
EMRE AKKUŞ
ÇETİN DÜZCE
AYLİN SARITAŞ
GAZİ KARAKURT
TİMUÇİN GÜLTEKİN

CHP İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

KADRİ ENİS BERBEROĞLU
AYKUT ERDOĞDU
AHMET ÜNAL ÇEVİKÖZ
MUSTAFA SEZGİN TANRIKULU
YÜKSEL MANSUR KILINÇ
YUNUS EMRE
GÖKAN ZEYBEK
ALİ ŞEKER
DERYA ŞENTÜRK
MEHMET DİRİBAŞ
MERSİN BALKAN
BAHATTİN TURNALI
FERHAT EPÖZDEMİR
İSMAİL YÜKSEL
ADNAN AYBER
BURAK KAAN YILMAZSOY
CANAN SEZENLER
HACER FOGGO
GÜVEN KARATAŞ
YUSUF KENAN KOLAT
VEYSİ SİNAN BOZDEMİR
CEM CENGİZ YILMAZ
ECE BATUMLU TALAS
PELİN YURDAKUL
ŞEYMA DUMRUL
YUSUF ERGÜVEN
ÖZGÜR DÜZGÜN
DENİZ KAYA

CHP İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ENGİN ALTAY
ERDOĞAN TOPRAK
MEHMET BEKAROĞLU
ZEYNEL EMRE
SİBEL ÖZDEMİR
ÖZGÜR KARABAT
TURAN AYDOĞAN
EMİNE GÜLİZAR EMECAN
NAZIR CİHANGİ İSLAM
TURAN HANÇERLİ
BAYRAMALİ ÇEŞMECİ
ALİ ULVİ GÖKBULAK
MEHMET SAİT YÜCEL
ALİ MUHİTTİN TIĞLI
SİNAN KARAHAN
SİNAN KARACA ÖZTÜRK
MAHFUZ YETÜT
ŞAHANIM METER
IRMAK NERİMAN NEBİOĞLU
YAĞMUR GEYGEL
ENGİN ERTAÇ
CEMİL CAN DİNÇ
AYCAN ERİNSEL ÖZİSTEK
HÜSEYİN ÖZKAHRAMAN
SEDA ÖNDER
BEKTAŞ DAVUTOĞLU
ARZU ATTEPE
HÜSEYİN DURAN
ERDAL SARIKAYA
ELİF KESKİNEL ÜLKER
ALİ OSMAN ÖZDİLEK
KEMAL ÖZKİRAZ
İLYAS DUMAN
OSMAN TELLİOĞLU
ŞEBNEM NUR ÇALIŞKAN

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