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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK ile iltisakı bulunduğu gerekçesiyle kayyum atanan Özgürlükçü Demokrasi gazetesi ve matbaasında çalışanlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 18:37 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK ile iltisakı bulunduğu gerekçesiyle kayyum atanan Özgürlükçü Demokrasi gazetesi ve matbaasında çalışanlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı

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