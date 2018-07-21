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İstanbul D-100'de araç yangını! Trafik durdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 14:50 | Son Güncelleme

İstanbul'da D-100 Karayolu Kadıköy mevkiinde seyir halindeki araçta yangın çıktı. Yangına müdahale edilirken, bölgede trafik yoğunluğu yaşandı

İstanbul D-100'de araç yangını! Trafik durdu

Kadıköy'de D-100 Karayolu'nda bir otomobilin yanması sonucu trafik felç oldu.

D-100 Karayolu Kadıköy Uzunçayır mevkiinde içinde 4 kişinin bulunduğu otomobil yandı. Hollanda'dan gelen gurbetçilere ait araç alev alev yanarken araçtan çıkan aile gözyaşlarına boğuldu.

Otomobile ilk olarak yoldan geçen sürücüler müdahalede bulundu ancak söndürmeyi başaramadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevrede toplanan meraklı kalabalık yanan aracı görüntülemeye çalıştı. Araç yangını nedeniyle Ankara yönünde yoğunluk oluştu.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
D-100 kadıköy yangın

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