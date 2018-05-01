İstanbul'da 1 Mayıs bilançosu: Onlarca gözaltı

İstanbul'da 1 Mayıs ile ilgili 66 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre; şu ana kadar 66 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 56'sının Beşiktaş, 6'sının Maltepe, 2'sinin Beyoğlu ve 2 kişinin de Şişli'de gözaltına alındığı öğrenildi. Maltepe'de gözaltına alınan 6 kişiye 'Görevli memura mukavemet' suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.
TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEYEN GRUBA GÖZALTI
Sabahın erken saatlerinde Beşiktaş'ta toplanarak Taksim'e yürümek isteyen yaklaşık 15 kişilik gruba polis müdahale etti. Taksim'e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi üyesi gruba polis izin vermedi. Grup yürümekte ısrar edince polis müdahalede bulundu. Gruptakiler gözaltına alındı.
Yaklaşık 2 saat sonra HKP üyesi yaklaşık 20 kişilik bir grup daha Beşiktaş'ta toplandı. Taksim'e yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Grup yürümekte ısrar edince polis müdahalede bulundu. Gruptakiler de gözaltına alındı.
26 BİN POLİS, 85 TOMA, 55 ZIRHLI ARAÇ, 4 HELİKOPTER
1 Mayıs önlemleri kapsamında İstanbul'da 26 bin 174 polis görev yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kapsamında İstanbul genelinde görev yapan 26 bin 174 polisin 8 bini Maltepe'de, 6 bin 500'ü ise Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş 'ta görevlendirildi. 85 TOMA, 12 shortland ile 55 zırhlı araç da çeşitli noktalarda konuşlandırıldı. Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter de İstanbul'u havadan gözledi.
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