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İstanbul'da 12 yaşındaki çocuğun kapısına dayanıp cinsel saldırıda bulunmuştu! O sapık hala bulunamadı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 16:50 | Son Güncelleme

Sultangazi'de evde yalnız olduğu esnada 12 yaşındaki çocuğun kapısına dayanarak cinsel saldırıda bulunan sapık 4 gündür bulunamadı. Kameradaki kişiyi polis her yerde arıyor.

Sultangazi Esentepe Mahallesi'den 1 sene önce taşınan çocuğu eski komşusu taciz etti. Gazi Mahallesi 8 Evler 'de geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen olayda, 6 yıllık komşusu olduğu öğrenilen bir kişi, 12 yaşındaki çocuğun yalnız bulunduğu sırada taciz etti.

KÜÇÜK ÇOCUK CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Eve girmeye çalışan Ramazan Y.'yi küçük çocuk cep telefonuyla kaydetti. Kapıdan giremeyince pencereye yaklaşan Ramazan Y. tacizini burada da sürdürdü, penceredeki demir korkulukları zorlamaya başladı. Bir eliyle küçük çocuğu yakalamaya çalışan Ramazan Y.,bir yandan da "eski komşuyuz" dedi.

ANNE EVE GELİNCE KAYIPLARA KARIŞTI

Görüntüleri kaydeden çocuk durumu annesine de bildirdi. Annenin eve gelmesiyle Ramazan Y. kaçarak kayıplara karıştı. Eve gelen anne görüntülerle birlikte polise başvurdu. Polis, Ramazan Y.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)

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