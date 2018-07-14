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İstanbul'da 15 Temmuz 2018 günü hava durumu nasıl olacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 22:10 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul'da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 15 Temmuz Anma programlarının düzenleneceği İstanbul'da hava sıcaklığı yarın 32 dereceyi bulacak.

İstanbul'da 15 Temmuz 2018 günü hava durumu nasıl olacak?

15 Temmuz 2018 günü İstanbulluları sağanak yağış bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Rize ve Artvin çevrelerinde, gece saatlerinde Ordu ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA SICAKLIK 32 DERECE

15 Temmuz Anma programlarının düzenleneceği İstanbul'da hava sıcaklığı yarın 32 dereceyi bulacak.

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İÇ KESİMLERDE HAVA SICAKLIKLARI AZALACAK

Meteoroloji’nin tahminlerine göre İç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

BAZI İLLERE SEL UYARISI GELDİ

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Rize ve Artvin çevrelerinde, gece saatlerinde Ordu ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, yerel su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

İSTANBUL 15 TEMMUZ HAVA DURUMU

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