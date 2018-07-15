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İstanbul'da 15 Temmuz akşamı duygulandıran görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 21:37 | Son Güncelleme

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Gününde ay ve yıldızın gökyüzünde bir araya geldiği manzara, vatandaşları hem şaşırttı hem de duygulandırdı.

İstanbul'da 15 Temmuz akşamı duygulandıran görüntü

15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma programı başladı. Köprüye akın eden binlerce vatandaş gökyüzünde beliren ay yıldız manzarasını görünce hem şaşırdı hem de duygulandı. Gökyüzünde bir araya gelen ay ve yıldız güzelliğiyle herkesi mest etti.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile aynı karede görüntülenen ay yıldız, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

ay yıldız

PARTNERSahil sporuSahil sporu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne sincabı ve iguanasıyla geldi15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne sincabı ve iguanasıyla geldi
Adapazarı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü YürüyüşüAdapazarı'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yürüyüşü
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