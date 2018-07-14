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İstanbul'da '15 Temmuz' operasyonu! PKK'lı teröristler eylem hazırlığındaydı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 11:01 | Son Güncelleme

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yasa dışı gösteri yapacağı iddia edilen 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da '15 Temmuz' operasyonu! PKK'lı teröristler eylem hazırlığındaydı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde Bağcılar'da yasadışı gösteri ve eylem yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasından kaydı bulunan şüphelileri belirleyerek operasyon yaptı.

3 ilçede düzenleen operasyonda 18 yaşından küçük bir kişinin de aralarında bulunduğu toplam 9 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. (DHA)

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PKK 15 Temmuz 15temmuz2017 operasyon terör

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