İstanbul'da '24 Haziran' operasyonu! Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C adına faaliyette bulunan ve 24 Haziran’daki genel seçimlerde siyasi seçim büroları ile kritik noktalara yönelik kanlı saldırı hazırlığında oldukları iddia edilen hücreye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Sultangazi’de 7 ayrı hücre evine yapılan baskında, saldırıda kullanılmak üzere gizlenen silah ve mühimmat ile örgütsel dokuman ele geçirildi.
Polisin terör örgütlerine yönelik operasyonları devam ediyor.
İHA
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