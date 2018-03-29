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İstanbul'da 25 milyonluk vurgun! Doktorun milyonluk mirasına konmuşlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 14:01 | Son Güncelleme

İstanbul'da 4 dolandırıcı, 38 yıl önce düzenlenmiş gibi hazırladıkları sahte evlatlık belgesiyle 2015 yılında ölen doktorun bankalardaki 2 milyon lirası ile 80 bin Amerikan dolarını çekti, Kadıköy’deki 23 dairesi ile bir binadaki yüzde 33 hissesini üzerlerine geçirmeye çalışırken yakalandı. Çetenin sahte 25 milyon liralık mirasa konup, 2 yıl süreyle 1 milyon 500 bin lira kira topladığı ortaya çıktı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun yıllar Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hekim olarak çalıştıktan sonra emekli olan, 16 Aralık 2015 yılında 88 yaşında hayatını kaybeden Hatice Güzin Göllü’nün çeşitli bankalarda bulanan yaklaşık 2 milyon lira, 80 bin Amerikan dolarının çekildiğini ve Kadıköy’de bulunan 23 daire ve bir binada bulunan dairelerin yüzde 33’ünün ele geçirilmeye çalışıldığını tespit ederek çalışma başlattı.

KİMSESİ YOKMUŞ!

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hatice Güzin Göllü’yle ilgili yaptığı detaylı incelemede emekli hekimin kimsesiz ve varisi olmadığını belirledi. Göllü’nün hayatını kaybetmesinden sonra bankalarda bulunan paraları bankalardan çeken ve gayrimenkulleri üstüne geçirmeye çalışan 4 şüpheliyi tespit etti. Polis ekipleri Noter Başkatibi Ayhan K., sahte evlatlık belgesi düzenlenen tamirci Ahmet K., Hukuk bürosu çalışanı Murat G.,ve Tercüme bürosu bulunan Tamer O'yu dün yapılan operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesinde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. 4 şüpheli hakkında, ‘Resmi belgede sahtecilik’ ve ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

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Polis, Noter Başkatibi Ayhan K'nın , Ahmet K'ye sahte evlatlık belgesi düzenlediğini, yaşlı kadına ait bankalardaki nakit paraları çektiklerini ve gayrimenkulleri üzerlerine hazırladıkları sahte belgelerle üzerlerine geçirmeye çalıştıklarını belirledi.

Polis ekipleri, 4 şüphelinin Göllü’ye ait dairelerden ölümünden sonra yaklaşık 2 yıl boyunca her ay yaklaşık 60 bin lira kira aldıklarını da tespit etti.

EL YAZISIYLA KARŞILAŞTIRINCA ORTAYA ÇIKTI

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte evlatlık belgesini araştırdığı sırada 1980 yılında görevli bir hakimin imzasını taklit eden şüphelilerin, Hatice Güzin Göllü’nün 'akıl sağlığı yerindedir' ve Göllü’nün varisi Ahmet K (Göllü) diyerek belgeler hazırladıklarını tespit etti. Polis ekipleri belgelerin gerçekliğinin tespiti için 2015 yılında hayatını kaybeden Hatice Güzin Göllü’nün Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden 1974-1980 yıllarına ait 44 yıllık imza ve yazı örnekleri temin etti. Yapılan incelemede mahkeme tarafından verilen evlat edinme kararının sahte olduğunu ortaya çıkarttı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında ‘Resmi belgede sahtecilik’ ve ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
vurgun istanbul dolandırıcılık

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Kimsesi olmayan bir doktorun 25 trilyonluk serveti var..bari ölmeden Kimsesiz 20 tane çocuğu evlat edinseydinde en azından öldükten onra ALLAH RAZI OLSUN diyerek arkandan dua okuyan olurdu..onca para mal mülk olsa ne olur olmasa ne olur hayatta kimsen olmadıktan sonra..
inavasyonda sifir ama itlige gelince zehir gibi bir millet
Yemeyenin malını yerler...
çakal çok piyasada
Bu rahmetli doktorunda sağlığında doktordan kaçtığı bıraktığı mirastan belli.
Madem kimsen varisin yok bağışlasana bir vakıfa.Ne yapacan 23 daireyi satıp okul ,yurt vb.yapsaydın bari. Böyleleri yüzünden halkımız tüm doktorları zengin sanıyor.15 yıllık hekimim bir arabam ve kredi borcunu ödediğim bir evim var.
EMİNİM KİMSE 1 DOKTOR 25 MİLYONLUK MALI NASIL YAPAR,NASIL KAZANDI DİYE SORGULAMIYACAK VE SADECE DOLANDIRICILARA SÖVECEK.!
Ya doktor hanım bu mal varlığını bu ülkede çalışarak edinmişsin ama işi becerememişsin ölmeden önce mal varlığını her hangi hayır vakfına bağışlasaydın çok iyi olacakmış amma sende parayı çok sevmişsin bunu beceremediğin için malların çakallara yem olmuş yinede vicdanlı birileri bu işe engel olmuş,zaten kimsesizlerin mallarına devlet el koyar ve hazineye devr olur
0 mal ve paralar devlete kalır
Aga biride demezki siradan doktor bu kadar parayi nasil buldu ?
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