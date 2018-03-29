İstanbul'da 25 milyonluk vurgun! Doktorun milyonluk mirasına konmuşlar

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun yıllar Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hekim olarak çalıştıktan sonra emekli olan, 16 Aralık 2015 yılında 88 yaşında hayatını kaybeden Hatice Güzin Göllü’nün çeşitli bankalarda bulanan yaklaşık 2 milyon lira, 80 bin Amerikan dolarının çekildiğini ve Kadıköy’de bulunan 23 daire ve bir binada bulunan dairelerin yüzde 33’ünün ele geçirilmeye çalışıldığını tespit ederek çalışma başlattı.

KİMSESİ YOKMUŞ!

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hatice Güzin Göllü’yle ilgili yaptığı detaylı incelemede emekli hekimin kimsesiz ve varisi olmadığını belirledi. Göllü’nün hayatını kaybetmesinden sonra bankalarda bulunan paraları bankalardan çeken ve gayrimenkulleri üstüne geçirmeye çalışan 4 şüpheliyi tespit etti. Polis ekipleri Noter Başkatibi Ayhan K., sahte evlatlık belgesi düzenlenen tamirci Ahmet K., Hukuk bürosu çalışanı Murat G.,ve Tercüme bürosu bulunan Tamer O'yu dün yapılan operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesinde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. 4 şüpheli hakkında, ‘Resmi belgede sahtecilik’ ve ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.