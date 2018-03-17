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İstanbul'da 5 bin polis ile Yeditepe Huzur operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 06:26 | Son Güncelleme

İstanbul'da, "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçe ve yaklaşık 5.000 polisin katılımıyla Özel Harekat Polisi destekli denetim gerçekleştirdi.

İstanbul'da 5 bin polis ile Yeditepe Huzur operasyonu

Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde gerçekleştirilecek olan denetimlere, İlçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Ekipleri’nin de aralarında bulunduğu 5 bin polis katıldı.

İstanbul'da 39 ilçede çeşitli noktalarda gerçekleştirilen denetimlerde, kişiler ve araçlar üzerinde arama yapıldı.

İstanbul’da 5 Bin polis ile Yeditepe Huzur operasyonu

Yaklaşık 5 bin polisin katıldığı denetimin gerçekleştirildiği noktalardan biri olan Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı ve Fatih Millet Caddesi'nde, durdurulan araçlar içinde arama yapıldı.

Sürücüler ve şüpheli görülen bazı yayalar da durdurularak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği denetimler, gece saat 05.00'e kadar sürdü.

(İHA)

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