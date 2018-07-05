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İstanbul'da akılalmaz boşanma davası! Köpek ve papağan yüzünden yuva yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 07:13 | Son Güncelleme

İstanbul'da, bir çocukları bulunan ev hanımı E.S. ile işletmeci R.S.'nin 3 yıllık evliliği, köpek ve papağan yüzünden yıkıldı.

İstanbul'da akılalmaz boşanma davası! Köpek ve papağan yüzünden yuva yıkıldı

Eve köpek ve papağan alan R.S., eşinin "Evde bebek var, bu hayvanlara bakamayız, onları geri götür" tepkisiyle karşılaşınca "O zaman onların yerine sen git" deyip eşini evden kovdu. İki ay babaevinde kalan E.S., eşinin barışma girişiminde bulunmaması üzerine boşanma kararı aldı.

'PSİKOLOJİM BOZULDU'

Eşinin, kendisini ve çocuğunu köpek ve papağana tercih ettiğini belirten E.S., İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Dilekçede gerek kayınvalidesi gerekse eşinin tutumu sonucu yıprandığına ve evliliği daha fazla yürütemeyeceğine yer veren E.S. evlilikte hiçbir kusuru bulunmadığını aksine sadakatsizliğe uğrayıp, şiddet gördüğünü bu nedenle psikolojisinin bozulduğunu anlattı. Eşinden 50 bin TL maddi 50 bin TL manevi olmak üzere 100 bin TL tazminat talep etti. Çocuğu ve kendisi için bin 500 TL nafaka istedi.

Sabah

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istanbul papağan İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi

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