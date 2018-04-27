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İstanbul'da arı paniği! Kadıköy'den sonra Mecidiyeköy'ü de istila ettiler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 18:49 | Son Güncelleme

Bu sabah saatlerinde kovanından kaçan binlerce arı Kadıköylülere zor anlar yaşatmıştı. Akşam saatlerinde ise arılar bu kez Mecidiyeköy'de ortaya çıktı. Metrobüse binmek isteyen bir çok kişi arılardan kaçmak zorunda kalırken, vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemedi.

İstanbul'da arı paniği! Kadıköy'den sonra Mecidiyeköy'ü de istila ettiler!

Metrobüs ve İETT merkez otobüs duraklarının bulunduğu alandan geçen insanlar, uçuşan çok sayıda arıyla karşılaştı. Caddedeki ağaçların çevresini mesken edinen arılar, insanların panik yaşamasına neden oldu.

İstanbul'un en merkezi yerlerinden biri olan Mecidiyeköy'den yolu geçen insanlar, bu durumla ilgili şaşkınlıklarını gizleyemezken, bir taraftan da arılardan korunmaya çalıştı. İnsanların arılardan kaçışması ilginç görüntüler oluşturdu.

Mecidiyeköy'ün merkezinde uçuşan arılar, yoldan geçen kalabalığa zor anlar yaşattı.

SABAH DA KADIKÖY'Ü İSTİLA ETMİŞTİ

Kadıköy'de sabah saatlerinde kovanından kaçan binlerce arı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kadıköy'ü istila eden arıları özel giysisini giyen sahibi vatandaşların korku dolu bakışları altında toplayarak kovanlarına götürdü. (AA)

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