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İstanbul'da AVM'de yangın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 16:01 | Son Güncelleme

Pendik'te bir AVM içinde bulunan dükkanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ayrıntılar geliyor..

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AVM istanbul pendik

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