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İstanbul'da bariyer araca ok gibi saplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 08:36 | Son Güncelleme

Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında bariyelerin ok gibi saplandığı otomobildekiler şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

İstanbul'da bariyer araca ok gibi saplandı

Kaza D-100 karayolu Yeşilköy mevkiinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Bakırköy'e doğru ilerleyen otomobilin sürücüsü iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. İçinde 3 kişinin bulunduğu otomobil bariyere çarptı. Bariyer ok gibi otomobile girerken araçtakiler kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

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Bariyer ok gibi saplandıBariyer ok gibi saplandı
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Anahtar Kelimeler:
istanbul bariyer trafik kazası

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