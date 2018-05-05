İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul Şehir Hatları AŞ'nin açıklamasına göre, üniversiteler arasında yapılacak Dragon Bot Yarışları nedeniyle 5 - 6 Mayıs'ta Haliç Hattı seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.
Hattaki seferler 7 Mayıs'ta başlayacak.
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