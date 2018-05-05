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İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 08:33 | Son Güncelleme

Üniversiteler arasındaki Dragon Bot Yarışları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul Şehir Hatları AŞ'nin açıklamasına göre, üniversiteler arasında yapılacak Dragon Bot Yarışları nedeniyle 5 - 6 Mayıs'ta Haliç Hattı seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Hattaki seferler 7 Mayıs'ta başlayacak.

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