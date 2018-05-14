İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Beyoğlu'nda Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) protesto gösterileri nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapatılacak.
İSTANBUL EMNİYETİ AÇIKLAMA YAPTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün 19.00'da Beyoğlu Tünel Meydanı'nda ABD'yi protesto gösterileri sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacağı belirtildi.
İŞTE KAPATILACAK YOLLAR
Bu kapsamda Yeni Çarşı Caddesi, Meşrutiyet Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Asmalı Mescit Caddesi, İlk Belediye Caddesi ile İstiklal Caddesi kesişimi, Ensiz Sokak ile İstiklal Caddesi kesişimi kapatılarak, akım İstiklal Caddesi'ne verilmeyecek.
Tarlabaşı Bulvarı alternatif güzergah olarak kullanılacak. (AA)
İsrail savaş uçakları Gazze'ye hava saldırısı düzenledi
İstanbul'da Rus istihbaratı ve Türk istihbaratı arasında kritik toplantı!
Bekir Bozdağ'dan Gazze'deki katliama sert tepki: İsrail kadar ABD yönetimi de sorumlu
Filistin hükümeti, Gazze'deki katliamla ilgili yazılı açıklama yaptı
Yüzüne kezzap atılmıştı! İşte son hali
İsrail'in Gazze'deki saldırısına Hükümetten ilk tepki
Gazze'deki İsrail saldırısının ardından Türkiye harekete geçiyor
Gaziantep'te kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kaçırıp bu fotoğrafı gönderdiler
Gazze sınırında gergin anlar! İsrail askerleri böyle müdahale etti
Sosyal medyayı sallayan görüntü, herkes bu adamı konuşuyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum