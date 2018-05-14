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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 18:00 | Son Güncelleme

Beyoğlu Tünel Meydanı'nda ABD'yi protesto gösterileri nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapalı olacak

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Beyoğlu'nda Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) protesto gösterileri nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapatılacak.

İSTANBUL EMNİYETİ AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün 19.00'da Beyoğlu Tünel Meydanı'nda ABD'yi protesto gösterileri sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yollarda trafik akışı sağlanamayacağı belirtildi.

İŞTE KAPATILACAK YOLLAR

Bu kapsamda Yeni Çarşı Caddesi, Meşrutiyet Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Asmalı Mescit Caddesi, İlk Belediye Caddesi ile İstiklal Caddesi kesişimi, Ensiz Sokak ile İstiklal Caddesi kesişimi kapatılarak, akım İstiklal Caddesi'ne verilmeyecek.

Tarlabaşı Bulvarı alternatif güzergah olarak kullanılacak. (AA)

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