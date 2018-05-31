İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Gezi Parkı eylemlerinin yıl dönümü nedeniyle bugün 15.30’dan itibaren Taksim ve çevresinde kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

AA'nın haberine göre; bu kapsamda Zambak Sokak - Meşelik Sokak kesişimi, Atıf Yılmaz Caddesi - Sadrı Alışık Sokak kesişimi, Balo Sokak - Turnacı Caddesi kesişimi, Yeniçarşı Caddesi - Hamalbaşı Caddesi kesişimi, Kumbaracı Yokuşu - Asmalı Mescit Caddesi kesişimi ve Tünel Giriş trafiğe kapatılarak, bu yollardan İstiklal Caddesi'ne akım verilmeyecek.

Mete Kavşağı, AKM önü Kavşağı, Kazancı Yokuşu ve Osmanlı Sokak'tan Sıraselviler Caddesi'ne akım verilmezken, Divan Kavşağı'ndan da Mete Caddesi istikameti Tarlabaşı Bulvarı, Gümüşsuyu Caddesi ve Kazancı Yokuşu İstikameti alternatif yollar olarak kullanılabilecek.

GEZİ PARKI POLİS BARİYERİYLE ÇEVRİLDİ

Taksim Gezi Parkı'nın çevresi dün polis bariyerleriyle kapatıldı.



