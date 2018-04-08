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İstanbul'da 'bedava midye' izdihamı! Binlerce kişi Beşiktaş'a hücum etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 17:26 | Son Güncelleme

Doğum gününü Dünya Midye Günü ilan eden bir midyeci, 8,5 ton midyeyi ücretsiz ikram etti. Midyecinin Beşiktaş'taki şubesi önünde binlerce kişi, ücretsiz midye için yüzlerce metre kuyruk oluşturdu.

İstanbul'da 'bedava midye' izdihamı! Binlerce kişi Beşiktaş'a hücum etti

8 Nisan olan doğum gününü Dünya Midye Günü olarak ilan eden Ahmet Çiçek isimli midyeci, tüm şubelerinde ücretsiz midye dağıttı. 8,5 ton midyenin ücretsiz ikram edildiği Dünya Midye Günü’ne de ilgi oldukça yoğun oldu.

BİNLERCE KİŞİ BEDAVA MİDYEYE KOŞTU

Midyecinin Beşiktaş'taki şubesi önünde yüzlerce metrelik kuyruk oluştu. Vatandaşlar dolu bir kova midye almak için saatlerce sırada bekledi.

“BÜTÜN DÜNYADA KUTLANMASINI SAĞLAMAK İSTİYORUZ”

Önceden küçük tepsilerde Beyoğlu’nda midye satan ve işini büyüterek Beşiktaş’ta bir dükkanda 5 yıldır hizmet veren midyeci, ücretsiz ikram ettiği midyeler için mutlu olduğunu söyledi.

8 Nisan Dünya Midye Günü’nün tüm dünyada kutlanması için çalışacaklarını ifade eden Ahmet Çiçek, şöyle konuştu:

“Bugün benim doğum günüm ama doğum günümü 8 Nisan Dünya Midye Günü ilan ettim. Midyelerden bugün hiç ücret beklemiyorum. Hiç düşünmeden insanların rahat rahat yemesini istiyorum, bu beni çok mutlu ediyor. Bugün 8 Nisan Dünya Midye Günü’nü ilk kutlamamız. Aynı zamanda 8 Nisan Dünya Midye Günü’nün de doğum günü oldu. İnşallah önce Türkiye’de kendi şubelerimizde, daha sonra bütün dünyada bunun kutlanmasını sağlamak istiyoruz. Böyle olduğunda ülkemizi çok iyi temsil edeceğiz. Yoğun bir ilgi bekliyordum. Biz zaten normalde her gün yoğunuz.”

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