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Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 11:07 | Son Güncelleme

Bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul'da yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü beklenen sağanak yağış az önce başladı. Meteoroloji'den kritik bir uyarı daha yapıldı.

İstanbul'da dün yağan sağanak yağış nedeniyle hayat felç oldu. Trafik durma noktasına gelirken metro seferlerinde de su baskınları nedeniyle aksamalar yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bugün İstanbul'da görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-30 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

İSTANBUL'DA 5 GÜN YAĞIŞLARIN ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, İstanbul'da önümüzdeki 5 gün yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Bugün ise bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da beklenen sağanak yağış sabah saatlerinde başladı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Ordu, Giresun, Hatay, Osmaniye, Mersin'in iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ile Adana'nın kuzey ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Denizli, Uşak, Afyonkarahisar ve Kastamonu çevreleri ile Muğla'nın iç kesimleri, Burdur'un ve Isparta'nın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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İstanbul hava durumu 26 temmuz hava durumu yağış

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