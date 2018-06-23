İstanbul'da birçok adrese şafak operasyonu!

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 04.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Beyoğlu’nda önceden belirlenen adreslere kapılar koçbaşı ve levye yardımıyla kırılarak girildi. Narkotik köpeği Eta’nın da katıldığı operasyonda adresler didik didik arandı.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
İHA
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