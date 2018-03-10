İstanbul'da bu ilçelere 30 saat su verilmeyecek!

Kağıthane-Levent ana isale hattında yapılacak yenileme, bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 13 Mart Salı günü saat 10.00'dan 14 Mart Çarşamba günü saat 16.00'ya kadar Beyoğlu, Şişli, Kağıthane, Beşiktaş ve Eyüpsultan ilçelerinin bazı bölgelerinde su kesintisi uygulanacak.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan yazılı açıklama şöyle:
Beyoğlu:
Kaptan Paşa, Piyale Paşa, Fetih Tepe, Piri Paşa, Keçeci Piri, Kulaksız, İstiklal, Yenişehir, Hacı Ahmet, Bostan, Bülbül, Kocatepe, Çukur, KalyoncuKulluğu, Sururi Mehmet Efendi, Yahya Kahya, Çatma Mescit, Kamer Hatun, Hüseyinağa, Kuloğlu, Şehit Muhtar, Cihangir, Kılıç Ali Paşa, Firüz Ağa, Evliya Çelebi, Şahkulu, Asmalı Mescit, Katip Mustafa Çelebi ve Tomtom mahalleleri ile Ömer Avni, Örnektepe ve Pürtelaş Hasan Efendi mahallerinin üst kotları
Şişli:
Gülbahar, Mecidiyeköy, Kaptan Paşa, Halide Edip Adıvar, Halil Rıfat Paşa, Mahmut Şevket Paşa, Cumhuriyet, Duatepe, Merkez, 19 Mayıs, Meşrutiyet, Halaskargazi, Teşvikiye, Harbiye, İnönü, Ergenekon, Bozkurt, Eskişehir, Feriköy, Yayla, Kuştepe, İzzetpaşa, Esentepe ve Fulya mahalleleri
Kağıthane:
Gültepe, Harman Tepe, Telsizler, Ortabayır, Çağlayan, Hürriyet, Gürsel, Talatpaşa, Mehmet Akif Ersoy, Nurtepe, Hamidiye ve Merkez mahalleleri ile Yahya Kemal mahallesinin üst kotları.
Beşiktaş :
Levent, Etiler, Ulus, Nispetiye, Kültür, Akat, Rumelihisarı, Gayrettepe, Dikilitaş, Balmumcu, Yıldız ve Levazım mahalleri ile Bebek, Arnavutköy ve Kuruçeşme bölgelerinin üst kotları.
Eyüpsultan:
Hasdal Askeri Kışlası, Kemerburgaz (Mithatpaşa ve Mimarsinan) ve Göktürk mahalleri.
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