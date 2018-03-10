HABER

İstanbul'da bu ilçelere 30 saat su verilmeyecek!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 14:11 | Son Güncelleme

Yenileme, bakım ve onarım çalışması nedeniyle İstanbul'da Beyoğlu, Şişli, Kağıthane, Beşiktaş ve Eyüpsultan ilçelerinde bazı bölgelere 13 Mart Salı günü saat 10.00'dan itibaren 30 saat süreyle su verilmeyecek.

İstanbul'da bu ilçelere 30 saat su verilmeyecek!

Kağıthane-Levent ana isale hattında yapılacak yenileme, bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 13 Mart Salı günü saat 10.00'dan 14 Mart Çarşamba günü saat 16.00'ya kadar Beyoğlu, Şişli, Kağıthane, Beşiktaş ve Eyüpsultan ilçelerinin bazı bölgelerinde su kesintisi uygulanacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (İSKİ) yapılan yazılı açıklama şöyle:

Beyoğlu:
Kaptan Paşa, Piyale Paşa, Fetih Tepe, Piri Paşa, Keçeci Piri, Kulaksız, İstiklal, Yenişehir, Hacı Ahmet, Bostan, Bülbül, Kocatepe, Çukur, KalyoncuKulluğu, Sururi Mehmet Efendi, Yahya Kahya, Çatma Mescit, Kamer Hatun, Hüseyinağa, Kuloğlu, Şehit Muhtar, Cihangir, Kılıç Ali Paşa, Firüz Ağa, Evliya Çelebi, Şahkulu, Asmalı Mescit, Katip Mustafa Çelebi ve Tomtom mahalleleri ile Ömer Avni, Örnektepe ve Pürtelaş Hasan Efendi mahallerinin üst kotları

Şişli:
Gülbahar, Mecidiyeköy, Kaptan Paşa, Halide Edip Adıvar, Halil Rıfat Paşa, Mahmut Şevket Paşa, Cumhuriyet, Duatepe, Merkez, 19 Mayıs, Meşrutiyet, Halaskargazi, Teşvikiye, Harbiye, İnönü, Ergenekon, Bozkurt, Eskişehir, Feriköy, Yayla, Kuştepe, İzzetpaşa, Esentepe ve Fulya mahalleleri

Kağıthane:
Gültepe, Harman Tepe, Telsizler, Ortabayır, Çağlayan, Hürriyet, Gürsel, Talatpaşa, Mehmet Akif Ersoy, Nurtepe, Hamidiye ve Merkez mahalleleri ile Yahya Kemal mahallesinin üst kotları.

Beşiktaş :
Levent, Etiler, Ulus, Nispetiye, Kültür, Akat, Rumelihisarı, Gayrettepe, Dikilitaş, Balmumcu, Yıldız ve Levazım mahalleri ile Bebek, Arnavutköy ve Kuruçeşme bölgelerinin üst kotları.

Eyüpsultan:
Hasdal Askeri Kışlası, Kemerburgaz (Mithatpaşa ve Mimarsinan) ve Göktürk mahalleri.

Şanlıurfa Kalesi'nde ikinci şok!Şanlıurfa Kalesi'nde ikinci şok!
Çukur'un genç ismi hayatını kaybettiÇukur'un genç ismi hayatını kaybetti
'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır' 'Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul su kesintisi beyoğlu Şişli Kağıthane Beşiktaş eyüpsultan

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Çukur'daki o sahnede şok detay! FETÖ ile ilgisi...

Çukur'daki o sahnede şok detay! FETÖ ile ilgisi...

Kayseri'de bulunan lahitin kapağını açanlar şaşkına döndü

Kayseri'de bulunan lahitin kapağını açanlar şaşkına döndü

Evli öğretmenin öğrencisiyle ilişki yaşadı

Evli öğretmenin öğrencisiyle ilişki yaşadı

Patron çıldırdı! Arabaları sokak ortasına böyle fırlattı

Patron çıldırdı! Arabaları sokak ortasına böyle fırlattı

Beyaz Show'da Beyaz'dan Ahmet Kural'a Sıla göndermesi! 'Sıla' adını duyunca...

Beyaz Show'da Beyaz'dan Ahmet Kural'a Sıla göndermesi! 'Sıla' adını duyunca...

İlginizi Çekebilir

Patron çıldırdı! Arabaları sokak ortasına böyle fırlattı

Patron çıldırdı! Arabaları sokak ortasına böyle fırlattı

Nureddin Yıldız'dan Erdoğan'a cevap

Nureddin Yıldız'dan Erdoğan'a cevap

Bu fotoğraf Afrin'de çekildi! Zeytin Dalı Harekâtından son dakika haberler...

Bu fotoğraf Afrin'de çekildi! Zeytin Dalı Harekâtından son dakika haberler...

Kadir Mısıroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki: Bizim ‘Put’umuz yok!

Kadir Mısıroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki: Bizim ‘Put’umuz yok!

Skandal WhatsApp mesajı: Alamadılar mı Erdoğan'ı?

Skandal WhatsApp mesajı: Alamadılar mı Erdoğan'ı?

Okuyucu Yorumları 4 yorum
30saat cenabet mi gezecek millet
21. yy hiç mi by-pass hattı yok ana hatta ? Sıkıntılı hattı by-pass et paralel hattı devreye sok yazık...
ama ne zaman
Ne zaman kesilecek onu da bilmiyorum zahmet
Diğer Haberler
Bakan Sarıeroğlu; Kadınların güçlü olması Türkiye’nin güçlü olması demektir

Bakan Sarıeroğlu; Kadınların güçlü olması Türkiye’nin güçlü olması demektir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı:

Vapur seferleri yapılamadı, Marmaray'da yoğunluk yaşandı

Vapur seferleri yapılamadı, Marmaray'da yoğunluk yaşandı

Öğrencilerden anlamlı proje

Öğrencilerden anlamlı proje

Fatih Çalışkan, Ege’nin en beğenilen İlçe Belediye Başkanı

Fatih Çalışkan, Ege’nin en beğenilen İlçe Belediye Başkanı

Murat Demir, ‘Şehit Arif Demirel’in mevlidine katıldı

Murat Demir, ‘Şehit Arif Demirel’in mevlidine katıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.