İstanbul'da bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?

Uğur Mumcu Bulvarı Ataköy Bulvarı istikameti 03.029 numaralı Işıklardan kesilecek,Strasburg Caddesinden akım kapatılacak, akım U dönüşü yaptırılıp geriye yönlendirilecek,Dr. Remzi Kazancıgil Caddesine bağlı cadde ve sokaklar,Behçet Kemal Cağlar Caddesine bağlı cadde ve sokaklar, Açık Deniz Sokaktan Ataköy Bulvarına bağlantı, Gerekirse Sahil Kennedy Caddesinden ( Ataköy 5. Kısım kavsak ) Kuzey ve Güneyden Adnan Kahveci Bulvarı ve Strasburg Caddesine bağlantı kapatılacak Adnan Kahveci Bulvarı ve Strasburg Caddesine bağlanan cadde ve sokaklar kapatılacak, E-5 Güney yoldan Çobançesme E-5 yan yol caddesine bağlantı, Çobançesme E-5 yan yol caddesine bağlı cadde ve sokaklar,Ataköy Bulvarına bağlı cadde ve sokaklar, Kiltbayır Sokaktan Ataköy Bulvarına ve Dr. Remzi Kazancıgıl Caddesine katılım

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR



D-100 Kuzey Yol Atatürk Havalimanı İstikameti, D-100 Güney Yol Haliç İstikameti, İncirli Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yol, Sahil Kennedy Caddesi Güney Yol, İzzetin Çalışlar Caddesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı, Yeni Havalimanı Caddesi

DHA/İHA





