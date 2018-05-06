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İstanbul'da bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 05:05 | Son Güncelleme

İstanbul'da bugün gerçekleştirilecek olan Adalet ve Kalkınma Partisi 6'ncı Olağan İl Kongresi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı. Sürücüler, alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Bakırköy Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılmaya başlandı.

SAAT 03.00'DA TRAFİĞE KAPATILAN YOLLAR

E-5 Kuzeyden Ataköy Sinan Erdem Spor Salonu ayrımları, Adnan Kahveci Bulvarından gelen akım ( Bahçelievler'in içinden gelen akım Ataköy Bulvarına verilmeyecek E-5 kuzeye yönlendirilecek.E-5 Güney yan yoldan Mustafa, Sarıçiçek Bulvarına bağlantı (Ataköy girişleri Sinan Erdem Spor Salonu) kapatılacak. Mustafa Sarıçiçek Bulvarına bağlı sokak ve caddeler (E-5 Kuzey Güney yan yol Kuzey yan yol ve Adnan Kahveci Bulvarından gelen akım.

SAAT 07.00'DA TRAFİĞE KAPATILAN YOLLAR

E-5 Kuzey Bahçelievler ayrımları,Ahmet Yesevi Caddesi Çobançesme E-5 yan yol caddesine katılım (D-100 Güney yan yol) akım kavşaktan geri yönlendirilecek,Çobancesme E-5 yan yol Caddesi'nden (D-100 Güney yan yol) akım ( Yenibosna Petrol Ofisi ilerisinden ) transite güneye yönlendirilecek,

Uğur Mumcu Bulvarı Ataköy Bulvarı istikameti 03.029 numaralı Işıklardan kesilecek,Strasburg Caddesinden akım kapatılacak, akım U dönüşü yaptırılıp geriye yönlendirilecek,Dr. Remzi Kazancıgil Caddesine bağlı cadde ve sokaklar,Behçet Kemal Cağlar Caddesine bağlı cadde ve sokaklar, Açık Deniz Sokaktan Ataköy Bulvarına bağlantı, Gerekirse Sahil Kennedy Caddesinden ( Ataköy 5. Kısım kavsak ) Kuzey ve Güneyden Adnan Kahveci Bulvarı ve Strasburg Caddesine bağlantı kapatılacak Adnan Kahveci Bulvarı ve Strasburg Caddesine bağlanan cadde ve sokaklar kapatılacak, E-5 Güney yoldan Çobançesme E-5 yan yol caddesine bağlantı, Çobançesme E-5 yan yol caddesine bağlı cadde ve sokaklar,Ataköy Bulvarına bağlı cadde ve sokaklar, Kiltbayır Sokaktan Ataköy Bulvarına ve Dr. Remzi Kazancıgıl Caddesine katılım

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

D-100 Kuzey Yol Atatürk Havalimanı İstikameti, D-100 Güney Yol Haliç İstikameti, İncirli Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi Kuzey Yol, Sahil Kennedy Caddesi Güney Yol, İzzetin Çalışlar Caddesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı, Yeni Havalimanı Caddesi

DHA/İHA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
babanızın yollarını kapatıyorsunuz kafaniza gore vatandaş kimin umrunda allah buyuk merak etmeyin
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