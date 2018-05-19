İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul hava durumu uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Çankırı, Çorum, Gümüşhane, Bayburt ile Tokat'ın doğusu, Sivas'ın kuzeyi, Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı 26