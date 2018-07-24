HABER

İstanbul'da bulutlar gündüzü geceye çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 14:06 | Son Güncelleme

İstanbul genelinde sağanak yağış gün içinde etkisini gösterirken bir anda kara bulutlar tüm şehrin üzerine çöktü.

İstanbul'da bulutlar gündüzü geceye çevirdi

Meteorolojiden yapılan son uyarıların ardından kent genelinde sağanak yağış aralıklarla devam ediyor.

Küçükçekmece ve Bahçelievler'in üzerine aniden çöken kara bulutlar bir anda gündüzü geceye çevirdi. Etraf aniden kararırken birden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar yağmur sonrası ellerindeki eşyaları kendilerine siper ederken bazıları ise saçak ve köprü altlarında bekledi.

AW451645_01

AW451645_03

ALTGEÇİTLER SU ALTINDA KALDI

Sağanak yağış, Beyoğlu ve Şişli'de bazı caddeleri ve yolları göle çevirdi. Özellikle altgeçitler su altında kaldı. Okmeydanı'nda bir alt geçiti su bastı, araç sürücüleri de zor anlar yaşadı.

BEBEK'TE AĞAÇ DEVRİLDİ

İstanbul'da yağışla birlikte etkili olan rüzgar nedeniyle Beşiktaş Bebek Parkı'nda bir ağaç devrildi.

a765d495ec8b272451e242ff84dd2f58

DHA/İHA

PARTNERHer gün peynir yada peynirli tost yerseniz...Her gün peynir yada peynirli tost yerseniz...
CHP'den çok konuşulacak 'Safiye İnci' açıklamasıCHP'den çok konuşulacak 'Safiye İnci' açıklaması
'Karından boşan, benimle evlen' diyen sevgilisini öldürdü'Karından boşan, benimle evlen' diyen sevgilisini öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul hava durumu yağış

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

Ahmet Hakan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı için sürpriz öneri: Ümit Özdağ

Ahmet Hakan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı için sürpriz öneri: Ümit Özdağ

Adnan Oktar’ın cezaevindeki ilk isteği ortaya çıktı!

Adnan Oktar’ın cezaevindeki ilk isteği ortaya çıktı!

Janssen'den Tottenham'a: Beni Fenerbahçe'ye gönderin

Janssen'den Tottenham'a: Beni Fenerbahçe'ye gönderin

Son dakika! Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'den çok konuşulacak 'Safiye İnci' açıklaması

CHP'den çok konuşulacak 'Safiye İnci' açıklaması

'Karından boşan, benimle evlen' diyen sevgilisini öldürdü

'Karından boşan, benimle evlen' diyen sevgilisini öldürdü

Beyoğlu Sütlüce'de çöken binanın olduğu arazide 'Arda Turan' detayı

Beyoğlu Sütlüce'de çöken binanın olduğu arazide 'Arda Turan' detayı

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Fatih Portakal'dan dikkat çeken Ahmet Şık paylaşımı

Fatih Portakal'dan dikkat çeken Ahmet Şık paylaşımı

Hava durumu için korkutan uyarı: 'Yıldırımlar artacak'

Hava durumu için korkutan uyarı: 'Yıldırımlar artacak'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.