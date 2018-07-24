İstanbul'da bulutlar gündüzü geceye çevirdi

Meteorolojiden yapılan son uyarıların ardından kent genelinde sağanak yağış aralıklarla devam ediyor.
Küçükçekmece ve Bahçelievler'in üzerine aniden çöken kara bulutlar bir anda gündüzü geceye çevirdi. Etraf aniden kararırken birden bastıran yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı vatandaşlar yağmur sonrası ellerindeki eşyaları kendilerine siper ederken bazıları ise saçak ve köprü altlarında bekledi.
ALTGEÇİTLER SU ALTINDA KALDI
Sağanak yağış, Beyoğlu ve Şişli'de bazı caddeleri ve yolları göle çevirdi. Özellikle altgeçitler su altında kaldı. Okmeydanı'nda bir alt geçiti su bastı, araç sürücüleri de zor anlar yaşadı.
BEBEK'TE AĞAÇ DEVRİLDİ
İstanbul'da yağışla birlikte etkili olan rüzgar nedeniyle Beşiktaş Bebek Parkı'nda bir ağaç devrildi.
DHA/İHA
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