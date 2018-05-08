İstanbul'da büyük soygun! Polis havaya ateş açtı

Polis zanlıların yakalanması için çevrede geniş çaplı önlemler aldı. Esenyurt istikametine doğru kaçan zanlılar, polisin dur ihtarına uymayarak havaya ateş açtı.
Kaçan zanlıların yakalanması için polisin çalışması sürüyor.
Ayrıntılar geliyor...
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