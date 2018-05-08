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İstanbul'da büyük soygun! Polis havaya ateş açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 10:26 | Son Güncelleme

Bahçelievler'de kuyumcu kuryesinin önünü kesen gaspçılar, araçtan 1 milyon 200 bin TL'yi alarak ortaldan kayboldu.

Polis zanlıların yakalanması için çevrede geniş çaplı önlemler aldı. Esenyurt istikametine doğru kaçan zanlılar, polisin dur ihtarına uymayarak havaya ateş açtı.

Kaçan zanlıların yakalanması için polisin çalışması sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

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