İstanbul Gaziosmanpaşa’da "Çığlık" maskesi takan silahlı 4 kişi bir bakkalı soymaya çalışmıştı.

Bakkala giren zanlılar, iş yeri sahibinin direnci ile karşılaşmıştı ve yaşanan arbedede ateş açan zanlılar bakkal sahibi Ali Y. ile yanında bulunan komşusu Eyüp T.’yi yaralamıştı.

KASADAKİ BAKKALI TEHDİT ETTİLER

Soygun girişimine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ellerinde silah ve yüzlerinde "Çığlık" maskesi olan 4 kişinin bakkala girdiği görülüyor.

O anda bakkalda alışveriş yapan bir müşteri korkuyla ellerini havaya kaldırıyor. Kasaya gelen zanlılardan bir tanesinin kasada duran şahsı tehdit ettiği görülüyor.

