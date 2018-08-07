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İstanbul'da "çığlık" dehşeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 21:15 | Son Güncelleme

Gaziosmanpaşa’da "Çığlık" maskesi takan silahlı 4 kişinin bakkalı soymaya çalıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda bakkal ve komşusu yaralandı.

İstanbul'da "çığlık" dehşeti

İstanbul Gaziosmanpaşa’da "Çığlık" maskesi takan silahlı 4 kişi bir bakkalı soymaya çalışmıştı.

Bakkala giren zanlılar, iş yeri sahibinin direnci ile karşılaşmıştı ve yaşanan arbedede ateş açan zanlılar bakkal sahibi Ali Y. ile yanında bulunan komşusu Eyüp T.’yi yaralamıştı.

KASADAKİ BAKKALI TEHDİT ETTİLER

Soygun girişimine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ellerinde silah ve yüzlerinde "Çığlık" maskesi olan 4 kişinin bakkala girdiği görülüyor.

O anda bakkalda alışveriş yapan bir müşteri korkuyla ellerini havaya kaldırıyor. Kasaya gelen zanlılardan bir tanesinin kasada duran şahsı tehdit ettiği görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa saygun çığlık

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