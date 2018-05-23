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İstanbul'da D-100'de trafiği kilitleyen kaza!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 17:31 | Son Güncelleme

D-100'de kamyonet vince çarptı. Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da D-100'de trafiği kilitleyen kaza!

Kaza saat 16.30 sıralarında D-100 Karayolu Topkapı istikameti Bakırköy mevkiinde meydana geldi. Kamyonet, önünde seyreden vince çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü araçta sıkıştı.

Sürücü, bölgeye ulaşan itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. (DHA)

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D-100 Topkapı trafik kazası trafik yoğunluk

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