İstanbul'da dalgalara kapılan Edanur'dan acı haber

Sultangazi’de ikamet eden Ramazan Akdağ, kardeşini de ailesiyle alarak Tayakadın’daki baldızının evine gitti. Daha sonra 3 aile piknik yapmak için Karaburun Sahili’ne gitti. Bu sırada öğle vaktinde ailelerin 3 çocuğu yüzmek için denize girdi.
Kısa süre sonra 3 çocuk dalgalara kapıldı. Bağrışmaları duyan Ramazan Akdağ ve çevredekilerin yardımıyla 2 çocuk kurtarılırken, 14 yaşındaki Edanur Erol, akıntıyla sürüklenerek gözden kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı dalgıç ekipleri, belirtilen bölgede arama yaptı.
ACI HABER GELDİ
Sabah saatlerinde 14 yaşındaki Edanur'un cansız bedenine ulaşıldı.
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