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İstanbul'da 'istismar çiftliği'

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2018 06:47 | Son Güncelleme

İstanbul polisi, yurttan kaçan bazı kızların Kayışdağı’nda boş arazide 24 saat köpeklerle korunan bir kaz çiftliğinde tutulduğunu tespit etti. Kurulan özel ekip, köpekleri bayıltarak çiftliği bastı. Dört küçük kızın silah tehdidiyle uğradığı cinsel istismarın görüntülerinin olduğu CD’leri buldu. Çiftliğin sahibi Abuzer Sayan'ın Ataşehir'deki evine de operasyon düzenleyen polis evde zorla tutulan 17 yaşındaki H.K.'yi kurtardı. Gözaltına alınan çiftlik sahibi tutuklandı.

İstanbul'da 'istismar çiftliği'

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın talimatıyla Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, yurttan kaçan kızları izlemeye aldı. İstihbarat çalışması yapan polis, kızlardan bazılarının bir kaz çiftliğinde tutulduğunu tespit etti. Takibe alınan Ataşehir Kayışdağı’ndaki çiftliğe, önceki gün operasyon düzenlendi. Polis ekipleri, boş arazide derme çatma kulübelerden ve hayvanların barındırıldığı yapılardan oluşan çiftliğe bahçedeki 3 pitbull ve 1 kangal cinsi köpeği bayıltarak girdi. Kaz ve tavuklara bakan Afganistanlı Sabur R. gözaltına alınırken, çiftlik sahibi Abuzer Sayan’a ulaşılamadı.

İSTİSMAR GÖRÜNTÜLERİ

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre aramada, küçük kızların çiftlikte zorla tutulduğunu ve istismara uğradığını kanıtlayan video kayıtlarına ulaşıldı. Çiftliğe daha önce getirildiği belirtilen 4 kızın silah zoruyla cinsel istismara uğradığı, birbirleriyle ilişkiye zorlandığı görüntülerin olduğu CD’ler ile 2 tabanca ve 180 mermi bulundu. Görüntülerdeki kızların 14-17 yaşındaki A.T., K.Ü., H.K. ve A.U. olduğu anlaşıldı. Kızların 3’ünün yurda geri döndükleri ancak korktukları için konuşmadıkları ortaya çıktı. Abuzer Sayan’ın şimdiye kadar 7-8 kadar kızı kandırıp çiftliğe götürdüğü, silahla korkutup cinsel istismarda bulunduğu tahmin ediliyor.

cd-istismar
Fotoğraf: Akşam gazetesi

17 YAŞINDAKİ KIZ KURTARILDI

Çiftlik sahibi Abuzer Sayan’ın Ataşehir’deki evini tespit eden polis, buraya da baskın düzenledi. Operasyonda, Sayan’ın tehditle evinde tuttuğu 17 yaşındaki H.K. adlı kız kurtarıldı. Zorbanın H.K.’yı da diğer kız çocukları gibi silahla korkuttuğu, görüntülerini ailelerine göndermekle tehdit ettiği anlaşıldı. Adliyeye sevk edilen çiftlik sahibi ile çalışanı Sabur R., ‘cinsel istismar’ ve ‘hürriyeti tahdit’ suçlarından tutuklandı.

ciftlik-dehseti

ÇOCUK KAÇIRMAKTAN SABIKALI ÇIKTI

Çiftliğin sahibi Abuzer Sayan’ın, geçimini kaz ve tavuk çiftliği işleterek sağladığını beyan ettiği ve kısa süre önce belediyenin işgaliye cezası kestiği anlaşıldı. 1 çocuk babası şüphelinin boşandığı öğrenildi. İncelemede şüphelinin ‘çocuk kaçırma ve alıkoymak’ suçunun da aralarında olduğu 12 sabıkasının bulunduğu, bir çocuğu alıkoyduğu için de arandığı anlaşıldı.

Sayan’ın polisteki kaydında şu suçlar yer alıyor: ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘çocuğun kaçırılması ve alıkonulması’, ‘oto hırsızlığı’, ‘Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet’, ‘kötü muamele’, ‘hırsızlık’, ‘tehdit’, ‘hakaret’.

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istanbul Çocuk istismarı kayışdağı çiftlik cinsel istismar

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Okuyucu Yorumları 39 yorum
BU TİP SAPIKLARA VE HAİN PKK-PYD, DAİŞ-İŞİT VE FETÖ-PDY TERÖR ÖRGÜT ÜYELERİNE "REFERANDUM ÖNCESİ SÖZ VERİLEN İDAM CEZASI YASALLAŞMAZ İSE" HÜKÜMET İKTİDARDAN KESİN OLARAK DÜŞER.... BU TİP SUÇLARA KESİN OLARAK İDAM. İDAMM.. İDAMMM...
maalesef idam gelmez.getirmezler.nedeni açık.bu ülkede idam edilenlerin tamamına yakını siyasetçidir.ve idamın gelmesini siyasetçilerden beklemek sadece hayaldir.
Ülke değil yol geçen hanı sokaktaki 4 kişiden biri yabancı başka bir ülke varmı acaba bizim gibi önüne gelen burda ya fuhuşta yakalanırlar yada böyle asayiş olaylarında ondan sonra anca sınırdışı edilirler biz başka ülkeye gitsek 3. dünya ülkeleri hariç yedi ceddimizi sorarlar kaçak gitsek zaten en fazla 6 ay ömrün var burda adamlar bir ömür geçiriyor hiç güvenim kaldı devlete adalete neolcak gerçekten biri çıkıp bu vatan biziö desin artık
Tipinde hayır yok ki. İki üç sene yatar iyi halli diye geri aramıza salarlar.
Polise helal olsun.Yazık o tertemiz heyal kurma cagindaki kizlara, ümitlerine, yakınlarına, devlete yazık
yarabbi ilahi adaletine havale ediyoruz
tmm işte atın cezaevine indirimsiz 100 yıl
Ben böyle adaletin.bu adam bu kadar suçtan sonra nasıl serbest dolaşıyo vay vay vay halimize
bizim hakimlerde malesef iş yok.yıllarca böyle adamları salıp durdular.baktıki olmayacak,reis el attı yine.artık hakimlerin kendine çeki düzen vermesinin zamanı geldi
ADAM SUÇ MAKİNESİ BIRDE ELİNİ KOLUNU SALLAYA SALLAYA GEZIYOR..
kıyamet yaklaşıyor arkadaşlar hersey bu kadınların başından cıkıyo kuafore giriyorsun kadınlar agdaya erkek calışanı cagırıyor savaş cıktı zina arttı kopsunda kıyamet bari colugumuz cocugumuz peşkeş cekmesin yazıklar olsun. yapmayın ark erkekler ozellikle kadınlara kanmayın zina artmasın kuaförleri kapatın suit otelleri kapatın ama kapanmad başımızda böyle bi hükümet varsa hiç bişry olmaz bu ülkede yaşanmaz parası olmayan ne yapsın nereye gitsin allah yardımcımız olsun. size tek önerim kadınlara kanmayın nefsinize hakim olun oldukça temizlenir. boyle bi lidere oy vermeyin hepsi burdan cıkmış
gönderin şu yabancıları ülkemizden. lütfen
idam...
çocuk ve kadın alıkoyma istismar ve tecavüz medeniyet kime çekiyor ne oluyor arkadaş?İdam bekliyoruz idam duymuyor musunuz be!Bir millekili bir bakan veya cumhur-başbakan ailesinden birinin mi uğraması lazım böyle adiliğe?İdam diyoruz Türkçeniz yok mu ulan!!!!
adalet mi...? adalet hemen bu adami ve ortaklarini bulup o çiftliğin ortasina darağaci kurup asacaksin..bu idami da naklen yayinlayacaksin ki, birileri ibret alsin.
bukadar sucla tutuklanmiyorsa kizlarin rizasi vardi etiketibi yapistirip salarlar bu kopegi sonrada devletle ne alakasi var dien ahmaklar cikiyorya meydana evet devlet aramiza saliyor boylelerini kurtulan varsa ne ala iste digerleri ellerinde kaliyo boyle saka gibi
AKP iktidarında güzel yurdum ne hale geldi!!
@ads_.01 malesef
@ads_.01 Arkadaşlar; Hırsızlığın, Sapıklığın, Vb. Partisi, İktidarı, Muhalefeti OLMAZ; OLAMAZ. Bunları Yapan HAYVAN Her Zaman HAYVANDIR. Bu Pislikler Dünyada da var ancak Bizdeki kadar Oranı yok. Bunun için Önce Doğuştan İtibaren EĞİTİM ve SUÇ = CEZA Orantısının Çok Doğru Olmasına Bakılması Gerekmektedir. Ancak EĞİTİM Diyenlere Elbette Bende Asıl Eğitimi Verecek Olan ANA + BABA + DEVLET YETKİLİLERİ Başta EĞİTİLMELİDİR Diyorum. Saygılarımla.
@ads_.01 NE OLUR KARDEŞ BAŞKA HABERLE İLGİLİ BU YORUMU YAZMIŞTIM DE.... SAÇMA OLMUŞ..ÇOK HEMDE..SENİN BU ŞEKİL YAZMANIN SEBEBİDE O ÖYLEYSE..
Polisimiz yakalasada cezaevleri fetöcülerle dolu olduğu için tutuklanmiyorlar.
Son bir yıldır çocuklara ve genç kızlara yapılan saldirilar takip edebildigim kadariyla istanbulda o onleniyor. Helal olsun.
Arkadaşlar bu tip sapik şerefsizler pkk dan daeşten fetoden daha tehlikeli ve zararlı..! Bunlara müebbet verilmeli ve hapiste ölene dek işkence yapılmali..Cehennem zebanilerine hazırlanmalı bu pislikler
ceza alacak mı acba hdi inşllah diyorum bir de iyi hal indirimi verirler teşekkür ederler zaman aşımı bilmem ne kaşınımı derken aşınan aşındığı ile kalır
Suç Makinesi aramıza geziyormuş
Yazık
ahıra çiftlik diyorsunuz.
Bunca suçtan sabıkalı bir adam hâlâ serbest ve buna devam ediyor. Evinde hapsettiği yetmiyor neidü belirsiz afgan mülteciye de çiflik dediği harabede zulüm ettitiyor. Yol geçen hanına dönen ülkemizde kaçınılmaz olaylar.
Sayan’ın polisteki kaydında şu suçlar yer alıyor: ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘çocuğun kaçırılması ve alıkonulması’, ‘oto hırsızlığı’, ‘Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet’, ‘kötü muamele’, ‘hırsızlık’, ‘tehdit’, ‘hakaret’. bu kadar suctan sabıkası var ve dışarda . ne beklıoz bundan halksever lik mi ?
önce hadım edin ..sonra AĞIR MÜEEBBET verin..........
bu ruh hastası sapık pisliklerin yakalanıp cezalandırılması için illaki birilerinin hayatını karartmalarımı gerekli
İdam en güzel mutluluk böyle insanlara
birlik olalım birlik olalım böyle pisliklerin düzelmesi için birlik olalım bu olaylar sade vatandaşı ilgilendiriyor çoluğumuzu çocuğumuzu ne hallere sokuyorlar sade vatandaşlar siyasetin üzerinde birlik olalım
tabi kazın geldiği yerden tavuk esirgenmez,memleketinden kaçıp bizim topraklarda cirrit atıyorlar,afganlısı,suriyelisi,oralı buralı,ya kardeşim bi gidin ya kendi topraklarıkıza gidin
İşte bu cinsi sapıklara acımayacaksın ardakadaş, verip iğneyi oracıkta cehenneme göndereceksin.Bunların dünyada bulunmaları tehlikeli.
Yurtta okuyan kızları hedef seçmişler bu da demek oluyor ki sürekli bu yurttan kızları alıp tecavüz edip şantaj yapıyorlar, peki buna kim izin veriyor ? Hatırladınız mı yurtta tecavüze uğrayan çocukları ensar mıydı ismi ne hatta bakan da demişti 1 kereden birşey olmaz. Bu pislikleri görüp te halâ destekleyen cahiller size sesleniyorum başınıza gelmeyince anlamazsınız, umarım yakın zamanda doğruyu anlarsınız.
EY AKP ATIP TUTUYORDUNUZ İDAM DİYE HADİ ÇIKARIN DA GÖRELİM BU SAPIKLARA VE HIRSIZLIK YOLSUZLUKLARA
cezalar çok hafif
tabiki üzüldüm ama kızları trafikte görüyorum lüks araçların nerdeyse camına yapışacaklar
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