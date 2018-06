Bu da oldu! Yavru kediye tecavüz ettiler!

"DEVLETİMİZİN, O KEDİYE YAŞATTIKLARININ AYNISINI YAŞATMASINI BEKLİYORUZ"



Öte yandan yavru kedinin sahibi Rafet Altınkaynak ve Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Şebnem Aslan, şüphelinin mahkemeye çıkarılması için adliyede bekledi. Rafet Altınkaynak ve Şebnem Aslan adliye önündeki meydanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rafet Altınkaynak, "Tek bir amacımı yüreğimizin serinlemesi için, bir nebze olsun insanlara ders olması için, insanların bizim yaşadıklarımızı yaşamaması için biz gerekli çabamızı sarfediyoruz. Devletimizin de o kediye yaşattıklarının aynısı yaşatmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Şebnem Aslan ise "Hayvanları Koruma Kanunu 2004'te çıktı. Biz tam 14 senedir günbe gün Türkiye'de hayvanlara yapılan şiddeti her gün yaşıyoruz. Bu kardeşimiz çok acı bir şekilde bunu yaşadı. Biz defalarca bu adliyeye geldik. Kedi köpek katilleri için bir ceza verdirmeye çalıştık. Ne yazık ki bir ceza verilmedi. Çünkü hayvan can olarak görülmüyor, sahipli ise bir mal olarak görülüyor. Sahipliyse 3-5 kuruş para cezasıyla yürüyüp gidiliyor" dedi.