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Bu da oldu! Yavru kediye tecavüz ettiler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 17:57 | Son Güncelleme

İstanbul'un Eyüp ilçesinde yaşandığı iddia edilen iğrenç hayvan istismarı haberi tüm ülkeyi bir kez daha derinden sarstı. Eyüpsultan'da kediye tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltı alınan kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre; Sakarya Mahallesi'nde oturan Rafet Altınkaynak bir süre önce bir sokak kedisini sahiplendi. Bir müddet sonra kedinin dört yavrusu oldu. Altınkaynak, dün öğle saatlerinde evinden spor yapmak için dışarıya çıktı. Geri döndüğünde yavrulardan birinin kayıp olduğunu fark etti.

MAHALLEDE DEVAMLI SARHOŞ OLARAK DOLAŞIYORDU

Ağabeyine kediyi görüp, görmediğini soran Altınkaynak, kedinin peşine düştü. Mahallede devamlı sarhoş olarak dolaştığı B.Ç'den şüphelenen Rafet Altınkaynak, onun evine gitti. Evde B.Ç. ve kediyi bulan Altınkaynak, durumu polise haber verdi. B.Ç., polis tarafından gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Yaralı olan kedi veterinere götürüldü.

TUTUKLAMA İSTEMİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Yavru kedi veteriner kliniğinde tedavi altına alındı. Rafet Altınkaynak, şüpheli B.Ç.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan B.Ç. polisteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. B.Ç. savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

"DEVLETİMİZİN, O KEDİYE YAŞATTIKLARININ AYNISINI YAŞATMASINI BEKLİYORUZ"

Öte yandan yavru kedinin sahibi Rafet Altınkaynak ve Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Şebnem Aslan, şüphelinin mahkemeye çıkarılması için adliyede bekledi. Rafet Altınkaynak ve Şebnem Aslan adliye önündeki meydanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rafet Altınkaynak, "Tek bir amacımı yüreğimizin serinlemesi için, bir nebze olsun insanlara ders olması için, insanların bizim yaşadıklarımızı yaşamaması için biz gerekli çabamızı sarfediyoruz. Devletimizin de o kediye yaşattıklarının aynısı yaşatmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"HAYVANLARA YAPILAN ŞİDDETİ HER GÜN YAŞIYORUZ"

Şebnem Aslan ise "Hayvanları Koruma Kanunu 2004'te çıktı. Biz tam 14 senedir günbe gün Türkiye'de hayvanlara yapılan şiddeti her gün yaşıyoruz. Bu kardeşimiz çok acı bir şekilde bunu yaşadı. Biz defalarca bu adliyeye geldik. Kedi köpek katilleri için bir ceza verdirmeye çalıştık. Ne yazık ki bir ceza verilmedi. Çünkü hayvan can olarak görülmüyor, sahipli ise bir mal olarak görülüyor. Sahipliyse 3-5 kuruş para cezasıyla yürüyüp gidiliyor" dedi.

Hayvana yapılan şiddetin daha sonra da çocuk, kadın, yaşlı ve engellilere döndüğünü belirten Aslan, "Hakim en alt sınırdan verecek cezayı, artık buna kim dur diyecek. Cumhurbaşkabanı'na sesleniyoruz. Hangi partinin cumhurbaşkanı kazanırsa kazansın yalvarıyoruz; 'gelin birleşin hayvanların siyaseti olmaz. Hayvanların partisi yok. Birleşin. Bu tür fiileri yapan insanların hapis yatacağı, sabıkasına işleneceği kanunları çıkarın" diye konuştu

Ömür Gedik de attığı tweetle olayı doğruladı.

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