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İstanbul'da deprem! (Son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 18:10 | Son Güncelleme

Marmara Denizi açıklarında 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Son dakika habere göre, deprem Silivri, Büyükçekmece ve Avcılar'da hissedildi. Son depremlerle ilgili güncel bilgiler haberimizde.

İstanbul'da deprem! (Son depremler)

Kandilli Rasathanesi ve Deprem araştırma Enstitüsü tarafından açıklanan son verilere göre Marmara Denizi'inde saat 17:54'de deprem meydana geldi. Son dakika habere göre, deprem İstanbul Avrupa yakasındaki ilçelerde hissedildi.

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SON DEPREMLER - KANDİLLİ RASATHANESİ SONUÇLARI

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