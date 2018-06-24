İstanbul'da deprem! (Son depremler)

Kandilli Rasathanesi ve Deprem araştırma Enstitüsü tarafından açıklanan son verilere göre Marmara Denizi'inde saat 17:54'de deprem meydana geldi. Son dakika habere göre, deprem İstanbul Avrupa yakasındaki ilçelerde hissedildi.

SON DEPREMLER - KANDİLLİ RASATHANESİ SONUÇLARI





