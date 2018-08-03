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İstanbul'da dev operasyon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 23:54 | Son Güncelleme

İstanbul'da, "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede denetim gerçekleştirildi.

İstanbul'da dev operasyon!

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde kent genelinde 5 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen Yeditepe Huzur Uygulaması, saat 20.00'de başlatıldı. Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeli ile ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Organize Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra, özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri katıldı.

POLİS HELİKOPTERİ DE DESTEK VERDİ

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan kişiler, silah, bıçak ve uyuşturucu madde taşıyanlar üzerinde duruldu. Trafik kontrollerinin yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek verdi. Uygulamada narkotik köpekleri de araçlardaki aramalara katıldı.

AA


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