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İstanbul'da dev operasyon! Değeri dudak uçuklattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 21:51 | Son Güncelleme

Avcılar’da bir depoya düzenlenen operasyonda piyasa değeri 1 milyon lirayı aşan sahte cinsel içerikli hap ile enerji içeceği ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi’nde teknik ve fiziki takibin ardından, cinsel içerikli hap ve enerji içeceği üretilen bir depoya bugün baskın düzenledi.

DEĞERİ 1 MİLYON LİRAYI BULUYOR

Depoda piyasa değeri 1 milyon lirayı bulan, 17 bin cinsel içerikli hap, 35 bin boş kapsül ile hapların konulduğu 105 bin jelatin paket, içinde yasaklı madde olduğu değerlendirilen 14 bin kutu enerji içeceği,ÿenerji içeceği dolumuna yarayan 8 makine, 6 kapsül dolum aparatı ele geçirildi.

Operasyonda iki kişi gözaltına alındı. El konulan maddeler, paketlenerek imha edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. (DHA)

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istanbul operasyon hap SAHTE Avcılar

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ülkemiz insanının hapa değil hadıma ihtiyacı var!
avcılarda böyle bir mahalle yok ??
küçükçekmeceyi avcılara bağladılar herhal :) :)
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