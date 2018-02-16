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İstanbul'da devrim niteliğinde yenilik! EDS devreye girdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 09:57 | Son Güncelleme

İstanbul'da Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) 15 Şubat tarihinden çalışmaya başladı. Uygulamanın hayata geçtiği gün yollarda hız ihlali yapan, emniyet şeridini kullanmaya devam edenler oldu.

İlk günde D-100 karayolunda uyarı levhalarını hiçe sayarak emniyet şeridini kullanan araçlar oldu. Haliç Köprüsü çıkışı, köprü istikametinde emniyet şeridine her 40 metrede bir konulan uyarı levhasına rağmen bazı araçlar emniyet şeridini kullandı. Trafik yoğunluğunun yaşandığı bir diğer nokta olan Mecidiyeköy'de de sıkışıklıktan kaçmak isteyen araçlar emniyet şeridini işgal etti

Ek Fotoğraflarla// İstanbul'da EDS ceza yazmaya başladıEk Fotoğraflarla// İstanbul'da EDS ceza yazmaya başladı

Trafikte düzenli ve güvenli akışı sağlamak amacıyla İstanbul yollarına kameralar konuldu. Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) adı verilen uygulama ile trafik akışını tehlikeye düşüren, kural ihlali yapan ve emniyet şeridini kullanan araçlar kameralar yardımı ile tespit edilip, ceza kesilecek.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul genelinde 'Kırmızı ışık', 'Ortalama hız', 'Park', 'Emniyet şeridi', 'Tramvay yolu', 'Ters yön', 'Yaya yolu', 'Ofset taralı alan', 'Dönüş yasağı' ve 'Mobil ihlal tespit sistemi' olmak üzere faaliyete geçirilen 455 ihlal tespit sistemi ile ihlal yaptığı tespit edilen araç plakalarını trafik para cezası düzenlenmeye başlanmıştır" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
EDS trafik cezası

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
İLK ÖNCE KURALLARA EMNİYETİN VE ÇIKARANLARIN UYMASI GEREKİYORR
Resmi veya sivil ayrımı yapılmadan kurala uymayan herkese ceza kesilsin.
İsviçre de cezalar sürücünün gelir durumuna göre kesildiği bazı sürücülere 1 milyon dolar bile ceza kesildiğini bir haberde okumuştum.Sosyal adalet bu olsa gerek
@ibotaban Yanlış okumuşşun Orda kurallar ağırdır evet ama kişi gelirinen göre değil HIZ sınırını aşanı aştığı hıza göre çarpanla cezalandırılır ödeyemeyenlerde hapis adı altında çalıştırılır geliri ile ödeme yaptırırlar.. Ama cezaları çok ağırdır Genarel 50km limitini 17 km fazla giden bir sürücü dik mahkemeye sonra ehliyetine el konulur 1000 frank artı mahkeme masraflarıdır. Stopta durmayan sürücü 3 ay ehliyeti verir..
Bizim memlekette zengin kadar fakiri yok.
Resmi veya sivil ayrımı yapmadan uymayan herkese ceza kesilsin.
kuralların ben vatandaş için düşündüklerini sanmıyorum maksat ceza kesmek e-5 80 km hız limiti var anadolu kartal araba mı kaldı istanbulda en az 100 km olması lazım ama nasıl vatandaşın nasıl parasını alma derdine düşmüş emniyet
hastası olan var,acil önemli işi olan var.ceza ceza.ne saçma iş bu.yapın bir tünel mecdiyeköye.köprüden çıktıktan sonra taksime kadar tünelden gitsin insanlar.bir tane kafası çalışan yokmu bunu hayata geçirecek
ÇOK GÜZEL BİR UYGULAMA KANUN NİZAM HAK HUKUK BİLMEYENLER YOLA GELECEK. KİM İHLAL EDİYORSA CEZASINI ÖDESİN. GEÇ BİLE KALINDI. SİZ KURALA UYGUN SEYREDERKEN YANINIZDAN EMNİYET ŞERİDİNDEN GEÇİLİYOR KIRMIZI IŞIKTA GEÇİLİYOR GICIK ALIYORSUNUZ. CEZALARDAN ÇOK YÜKSEK OLMALI BİR DAHA YAPAMASINLAR DİYE
aynen katılmmak elde değil ki. emniyet şeridin kullanan emniyetçiler sanki bitek onlar işe gidiyorlar.
şimdiye kadar uygulanmamasi hata.devlet kural koyuyorsa uygulayicisi ve takipciside olacak ama simdiye kadar kurallara uyan vatandas keriz uymayip emniyet seridinden gidenler uyanik oluyordu.yada diyarli vatandaslar tepki gosterip birde bu trafik magandalariyla kavga etmek zorunda kaliyordu.insallah dediginiz gibi uygularsiniz kurallari ..
İnandırıcı olması için bugün trafik müdürlüğü dün kaç araca ne kadar ceza yazıldı açıklaması lazım
sn yetkililer TEM oto yolu ÜMRANİYE/KAVACIK köprüsü arası yolunada EDS istiyorum bu bölge teksasa dönmüş durumda tahminim yüksek oranda ceza yazılır emniyet şeridini ihlal edenlerden
@msahin19591 eds leri ibb kuruyor
hız sınırı hakkında vatandaşın akla hayale gelmeyen teorileri var...ayrıca film senaryosu bile olacak cinsten....oysa...bu işler yol mühendisliğinin hesapları ile yapılır....burada da emniyet standartları esas alınır....şöyle diyenler var...ben otokroscuyum..200 le bile giderim...bu işler ortalama ve normal insanlar içindir...hızı çok seviyorsanız yarış pistimiz var çok şükür..gider orada kendinizi ispatlarsınız...kısaca DEVLET in koyduğu yasalara, değiştirilinceye kadar, uymak zorunlu....
birbirine saygılı ve kuralların uygulanabilir bir trafik için cezaların en katı haliyle uygulanması şart!
trafikte dikkatsizlik ve saygısızlık hat saffada!
isranbullu hakediyor akp az bile yapıyor. hizmet diye köprü yapıp geçişten 80 lira al sonra bunu alkışlat. eds falan hikaye daha çok paralarını alsınlar.
yani ben anlayamadım, daha yeni mi faaliyete geçmiş eds kameraları? kaç senedir orada duruyordu?.. Yapan yine yapar, saygısızlık, eğitimsizlik olduktan sonra..
peki cakarli sivil araclar ne olacak. mesela cakarli rolls royce var. hangi devlet makamı ise. onun haricinde trafikteki tum resmi araclar gorevli mi hareket ediyor cakar yakmadan ilerlemiyorlar.
emniyet şeridi değil dingonun ahırı... herkez kullanıyor. Rabbim ahir hayatta hak yiyenlerden hesap soracak.
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