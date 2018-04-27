HABER

İstanbul'da doktora silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 19:40 | Son Güncelleme

Özel Meditime Cerrahi Tıp Merkezi Otoparkına aracını park eden Rüstem Üçel isimli çocuk doktoruna kimliği belirsiz kişi yada kişiler motosikletle gelip ateş etti. Yaralanan doktor Tıp Merkezinde yapılan ilk müdahale sonrası İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

İstanbul'da doktora silahlı saldırı

İHA'nın haberine göre, yaralanan doktor Tıp Merkezinde yapılan ilk müdahale sonrası İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kadıköy'de arı istilası!Kadıköy'de arı istilası!
Abdullah Gül'ün şansı yüzde sıfır!Abdullah Gül'ün şansı yüzde sıfır!
'Erdoğan Abdullah Gül ile bir araya gelmeli, Bülent Arınç ağladı''Erdoğan Abdullah Gül ile bir araya gelmeli, Bülent Arınç ağladı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doktor silahlı saldırı istanbul

En Çok Okunan Haberler

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Abdullah Gül aday olacak mı? Abdullah Gül'den son dakika açıklamalar

Abdullah Gül aday olacak mı? Abdullah Gül'den son dakika açıklamalar

Bolu’da karbondioksit gazı rezervi bulundu

Bolu’da karbondioksit gazı rezervi bulundu

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Ufak Tefek Cinayetler'de tepki çeken sahne

Erdoğan ile görüşen BBP liderinden ittifak açıklaması

Erdoğan ile görüşen BBP liderinden ittifak açıklaması

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette İYİ Parti şaşırttı!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
uganda muz cumhuriyetinde sıradan bir olay daha....
Diğer Haberler
Elazığ’da yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı

Elazığ’da yolcu otobüsü devrildi: 21 yaralı

Aziz Sancar'dan dikkat çeken sözler: Türkleri kimse insandan saymıyor

Aziz Sancar'dan dikkat çeken sözler: Türkleri kimse insandan saymıyor

Fikret Bila istifa mı etti? Medya dünyasını sarsan iddia

Fikret Bila istifa mı etti? Medya dünyasını sarsan iddia

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

İstanbul'da arı paniği! Kadıköy'den sonra Mecidiyeköy'ü de istila ettiler!

İstanbul'da arı paniği! Kadıköy'den sonra Mecidiyeköy'ü de istila ettiler!

İbrahim Tatlıses'in başvurusu İl Başkanlığı’na yapıldı

İbrahim Tatlıses'in başvurusu İl Başkanlığı’na yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.