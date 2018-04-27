İstanbul'da doktora silahlı saldırı

İHA'nın haberine göre, yaralanan doktor Tıp Merkezinde yapılan ilk müdahale sonrası İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Olay yerinde inceleme yapan ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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