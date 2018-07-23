İstanbul'da dolu ve sağanak yağış ne kadar sürecek? Meteoroloji İstanbul'da 24 Temmuz Salı günü hava durumunun nasıl olacağını açıkladı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava durumu verileri paylaşıldı.

İstanbul'u etkisi altına alan kavurucu sıcaklar Marmara'yı terk ediyor. Hava sıcaklıkları 23 Temmuz Salı gününden itibaren 4-5 derece birden düşüyor. Salı günü itibari ile İstanbul gök gürültülü ve sağanak yağışlı bir havanın etkisine girecek. Yağışlar cuma gününe kadar sürecek.

METEOROLOJİ'DEN DOLU YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radar verilerine göre; önümüzdeki 3 saat içerisinde (21.20-23.30 TSİ) İstanbulgenelinde görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-35 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.

DOLU YAĞIŞI VE SAĞANAK İSTANBUL'DA BAŞLADI

İstanbul'un batı kesimlerinde yağmur ve dolu yağışı etkili olmaya başladı. Son paylaşılan meteoroloji radar görüntüsüne göre Trakya ve Marmara'dan gelen hava dalgası İstanbul'u etkisi altına almaya başladı.