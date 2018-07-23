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İstanbul'da dolu ve sağanak yağış ne kadar sürecek? Meteoroloji İstanbul'da 24 Temmuz Salı günü hava durumunun nasıl olacağını açıkladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 23:00 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bu haftaya ilişkin hava tahmin raporu açıklandı. Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre İstanbul'da bu hafta sağanak yağış etkili olacak ve sıcaklıklar bir kaç derece düşecek. Salı günü 30 derece olacak hava sıcaklığı çarşamba günü daha da düşerek 28 dereceyi gösterecek. Öte yandan dolu yağışı, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarı yapıldı.

İstanbul'da dolu ve sağanak yağış ne kadar sürecek? Meteoroloji İstanbul'da 24 Temmuz Salı günü hava durumunun nasıl olacağını açıkladı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava durumu verileri paylaşıldı.

İstanbul'u etkisi altına alan kavurucu sıcaklar Marmara'yı terk ediyor. Hava sıcaklıkları 23 Temmuz Salı gününden itibaren 4-5 derece birden düşüyor. Salı günü itibari ile İstanbul gök gürültülü ve sağanak yağışlı bir havanın etkisine girecek. Yağışlar cuma gününe kadar sürecek.

METEOROLOJİ'DEN DOLU YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radar verilerine göre; önümüzdeki 3 saat içerisinde (21.20-23.30 TSİ) İstanbulgenelinde görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-35 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." denildi.

DOLU YAĞIŞI VE SAĞANAK İSTANBUL'DA BAŞLADI

İstanbul'un batı kesimlerinde yağmur ve dolu yağışı etkili olmaya başladı. Son paylaşılan meteoroloji radar görüntüsüne göre Trakya ve Marmara'dan gelen hava dalgası İstanbul'u etkisi altına almaya başladı.

İstanbul meteoroloji radarı görüntüsü

24 TEMMUZ SALI GÜNÜ İSTANBUL'DA HAVA DURUMU VE HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

İstanbul'da 24 Temmuz Salı günü hava çoğunlukla bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklığı bir kaç derece düşerek 30 derece, hissedilen sıcaklık ise 34 derece civarında olacak.

24 Temmuz Salı günü İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?


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