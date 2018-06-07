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İstanbul'da düğmeye basıldı, 22 ile yayıldı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 10:23 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı 57 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile bağlantıları bulunan ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen kişilere yönelik operasyon başlatıldı.

Şifreli mesajlar ile konuşma içerikleri çözümlenmiş 57 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik bu sabaha karşı İstanbul merkezli 22 ilde 77 farklı adreste eş zamanlı operasyon başlatan polis, çok sayıda FETÖ üyesini gözaltına aldı.

İHA

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istanbul FETÖ operasyon gözaltı

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