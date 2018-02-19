İstanbul'da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler hangileri? (19-20 Şubat)

Hem Anadolu hem de Avrupa yakasındaki pek çok ilçede planlı kesinti yapılıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ 19-20 Şubat tarihli planlı elektrik kesintilerini internet sitesi üzerinden yayınladı. İşte kesinti yaşanacak İstanbul ilçeleri

AVRUPA YAKASI 19 ŞUBAT ELEKTRİK KESİNTİLERİ



AKŞEMSETTİN Mh., ULUBATLI HASAN Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11316-28121 tm)

YILDIZTABYA Mh., ŞAFAK Sk., SÜZER Sk., BAYIR Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11527-28657 tm)

OSMANİYE Mh., OSMANİYE MEKTEBİ Sk., SIĞIRTMAÇ Sk., CAMİ Sk., FİLDAMI Sk., CEMİYET Sk., KİREÇ OCAĞI Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-14:3011532-1179)

OSMANİYE Mh., AKSU OSMANİYE YOLU Sk., ÜMRANİYE Sk., ÜMRANİYE ÇIKMAZI Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(11531-1009)