HABER

İstanbul'da eş zamanlı operasyon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 07:59 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt ve Esenler ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Esenyurt ve Esenler’de eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, narkotik polisleri tarafından daha önceden belirlenen adreslere Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle girildi. Operasyon yapılan adreslerden biri de Esenler ilçesi Fatih Mahallesi’ndeki bir binanın 4. katındaki daireydi.

5abc6ec2c9de3d1fc86921c5

POLİS CAMI KIRARAK İÇERİ GİRDİ

Binanın girişine gelen ekipler, apartmanın giriş kapısının camını kırarak içeri girdi. Bina içindeki güvenliği sağlayan Özel Harekat Timleri dışarı çıkarak çevre güvenliği aldılar. Ekiplerin, operasyon yapılan adreslerdeki işlemleri devam ediyor.

DHA

İstanbul'da özel harekat destekli operasyon!İstanbul'da özel harekat destekli operasyon!
Cemaat yurdunda sır ölüm!Cemaat yurdunda sır ölüm!
İstanbul'da operasyon! Özel harekat baskın yaptıİstanbul'da operasyon! Özel harekat baskın yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Esenler Esenyurt operasyon

En Çok Okunan Haberler

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Survivor 2018 34. bölüm fragmanı! 'Kimse parazit gibi yaşayıp şampiyon olamaz'

Survivor 2018 34. bölüm fragmanı! 'Kimse parazit gibi yaşayıp şampiyon olamaz'

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı!

Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Afrin'den acı haber! 1 asker şehit

Son dakika! Afrin'den acı haber! 1 asker şehit

Çok sayıda TSK personeline operasyon!

Çok sayıda TSK personeline operasyon!

Cemaat yurdunda sır ölüm! Kur'an-ı Kerim okurken hayatını kaybetti

Cemaat yurdunda sır ölüm! Kur'an-ı Kerim okurken hayatını kaybetti

Üniversiteli Alara'nın intihar girişimin ardından dram çıktı

Üniversiteli Alara'nın intihar girişimin ardından dram çıktı

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Şans Topu sonuçları: 818 bin lira ikramiye devretti! İşte Milli Piyango 28 Mart Şans Topu çekilişi sonuçları

Şans Topu sonuçları: 818 bin lira ikramiye devretti! İşte Milli Piyango 28 Mart Şans Topu çekilişi sonuçları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.