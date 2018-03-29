İstanbul'da eş zamanlı operasyon!

İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Esenyurt ve Esenler’de eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, narkotik polisleri tarafından daha önceden belirlenen adreslere Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle girildi. Operasyon yapılan adreslerden biri de Esenler ilçesi Fatih Mahallesi’ndeki bir binanın 4. katındaki daireydi.
POLİS CAMI KIRARAK İÇERİ GİRDİ
Binanın girişine gelen ekipler, apartmanın giriş kapısının camını kırarak içeri girdi. Bina içindeki güvenliği sağlayan Özel Harekat Timleri dışarı çıkarak çevre güvenliği aldılar. Ekiplerin, operasyon yapılan adreslerdeki işlemleri devam ediyor.
DHA
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