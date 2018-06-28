HABER

İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış caddeleri göle çevirdi, araçlar yollarda kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 02:41 | Son Güncelleme

Meteoroloji'nin uyarısının ardından İstanbul'da şimşek, gök gürültüsü ve ardından yağan yağmur etkili oldu. Bazı noktalarda dolu yağışı etkili oldu. Kuvvetli yağış sonrası caddeler göle dönerken, çok sayıda araç yolda kaldı.

İstanbul'da beklenen sağanak yağış gece saatlerinde etkili oldu. Kuvvetli yağış sonrası caddeler göle dönerken, çok sayıda araç yolda kaldı.

ŞİDDETLİ YAĞMUR CADDELERİ GÖLE ÇEVİRDİ

Şiddetli yağmur hem Avrupa hem de Anadolu yakasında etkili oldu. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı caddeleri su bastı araçlar yolda kaldı. Sağanak yağışla birlikte dolu da etkili oldu.

1

Bazı vatandaşlar araçlarını doludan korumak için yoğun çaba sarf etti. Otomobillerin üzeri battaniye ve kartonlarla kapatıldı.

2

KADIKÖY’Ü SU BASTI

Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan uyarı sonrasında İstanbul'da beklenen sağanak yağışın başlamasıyla birlikte Kadıköy'de bazı caddeleri su bastı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış başladı.

Yapılan uyarıların ardından başlayan yağış kısa sürede etkili olarak bazı caddelerde su birikintilerine neden oldu. Kadıköy'de bazı caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte bulunan sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmura yakalanan bazı vatandaşlar ise kaçarak yağmurdan kurtulmaya çalıştı.

Öte yandan yağışla birlikte şimşek de çaktı. Üst üste çakan şimşekler görsel bir şölen oluştururken, karanlık gökyüzünü gündüze çevirdi.

HAVA

İstanbul’da yaşanan yoğun yağış bazı bölgelerde dolu olarak görüldü.

DOLU

ŞİDDETLİ YAĞIŞ HAVA TRAFİĞİNİ VURDU

Şiddetli yağış hava trafiğini de vurdu. Atatürk Havalimanı'na inmek üzere olan olan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Havalimanı apronunu da su bastı.

İSTANBUL'DA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

İstanbul'da bu hafta hava sağanak yağışın etkisi altında. Gökgürültülü sağanak yağışın hissedileceği İstanbul için dolu uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda dolu yağışından dolayı araçların zarar görmemesi için önlem alınması istendi. İşte İstanbul'da 5 günlük hava durumu raporu...

İSTANBULHAVADURUMU

METEROLOJİ'DEN VE AKOM'DAN AÇIKLAMA

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Bugün 21.40 - 23.30 saatleri arasında Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası başta olmak üzere İstanbul'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denilmişti.

4

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet koordinasyon Merkezi (AKOM)'dan da; "İstanbul da sağanak yağış, Boğaz çevresi ve Avrupa yakası tamamında gece yarısına kadar etkili olacak. Yağışlar zaman zaman kuvvetli gök gürültülü olacak. Zeytinburnu, Merter, Bağcılar, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Bakırköy ilçelerinde etkili oluyor. Yağışlar, Başakşehir, Eyüp, Sarıyer, Şişli, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy ilçelerini de etkisi altına alacak. Meteorolojik tahminlere göre dolu yağışı beklenmiyor." açıklaması yapılmıştı.

BURSA'DA DOLU ETKİLİ OLDU

Bursa’da akşam saatlerinde etkili olan yağmur, yerini doluya bıraktı.

Şiddetli dolu yağışı Büyükorhan ve Orhaneli ilçelerinde etkili oldu. Bir anda bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 10 dakika süren doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekerken, sürücüler araçlarını kapalı pazar alanlarına alarak, araçlarını korumaya çalıştı.

TEKİRDAĞ'DA DOLU VE YAĞMUR ETKİLİ OLDU

Tekirdağ'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve ardından dolu yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı işyerlerini su bastı.

Tekirdağ'da dün saat 21.00 sıralarına aniden başlayan sağanak yağmur ve ardından kısa sürele dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 20 dakika süren yağmur ve dolu yağışına hazırlıksız yakalanan Tekirdağlılar, zor anlar yaşadı. Dışarıda olanlar, kapalı alanlara sığınarak yağmur ve doludan korunmaya çalıştı. Bazı sokakların suyla dolması üzerine sürücüler de güçlükle ilerleyebildi. Sularla kaplanan cadde ve sokaklarda bulunan giriş katındaki bazı işyerlerini bu bastı. Esnaflar suları boşaltmaya çalışırken, belediye ekipleri de su tahliye çalışmalarında bulundu.

(AJANSLAR)


PARTNERPembe bikini dikkat çektiPembe bikini dikkat çekti
Bursa'da sağanak ve dolu yağışı yaşamı etkilediBursa'da sağanak ve dolu yağışı yaşamı etkiledi
Şehir Hatları seferleri iptal edildi!Şehir Hatları seferleri iptal edildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji istanbul sağanak yağış dolu yağışı akom istanbul son dakika hava durumu istanbul 5 günlük hava durumu Son dakika sel kuvvetli yağış Şimşek hava durumu tahmini meterolojiden uyarı

En Çok Okunan Haberler

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah büyüdü, anne oldu...

Üvey Baba'nın Lamia'sı Burçin Abdullah büyüdü, anne oldu...

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

Dünya şokta! ABD Başkanı Trump geri adım attı

Dünya şokta! ABD Başkanı Trump geri adım attı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler

İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Devlet Bahçeli tarafından görevinden alınan MHP'li Sefer Aycan'dan açıklama: Karar ulaşmadı

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şehir Hatları seferleri iptal edildi!

Şehir Hatları seferleri iptal edildi!

Edirne'de 14 yıl önce askerlik yaparken hastalanıp ölen Togay Gültekin'in ailesi Erdoğan'a seslendi!

Edirne'de 14 yıl önce askerlik yaparken hastalanıp ölen Togay Gültekin'in ailesi Erdoğan'a seslendi!

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

Meteorolojiden son dakika İstanbul uyarısı! Çok kuvvetli gelecek...

Meteorolojiden son dakika İstanbul uyarısı! Çok kuvvetli gelecek...

Şans Topu sonuçları 27 Haziran 2018: Milli Piyango Şans Topu sonucu sorgulama!

Şans Topu sonuçları 27 Haziran 2018: Milli Piyango Şans Topu sonucu sorgulama!

DEAŞ'ın Türkiye sorumlusu Ebu Hanzala hakkında karar verildi!

DEAŞ'ın Türkiye sorumlusu Ebu Hanzala hakkında karar verildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.