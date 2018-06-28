İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış caddeleri göle çevirdi, araçlar yollarda kaldı

İstanbul'da beklenen sağanak yağış gece saatlerinde etkili oldu. Kuvvetli yağış sonrası caddeler göle dönerken, çok sayıda araç yolda kaldı.

ŞİDDETLİ YAĞMUR CADDELERİ GÖLE ÇEVİRDİ

Şiddetli yağmur hem Avrupa hem de Anadolu yakasında etkili oldu. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı caddeleri su bastı araçlar yolda kaldı. Sağanak yağışla birlikte dolu da etkili oldu.

Bazı vatandaşlar araçlarını doludan korumak için yoğun çaba sarf etti. Otomobillerin üzeri battaniye ve kartonlarla kapatıldı.

KADIKÖY’Ü SU BASTI

Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan uyarı sonrasında İstanbul'da beklenen sağanak yağışın başlamasıyla birlikte Kadıköy'de bazı caddeleri su bastı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış başladı.

Yapılan uyarıların ardından başlayan yağış kısa sürede etkili olarak bazı caddelerde su birikintilerine neden oldu. Kadıköy'de bazı caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte bulunan sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmura yakalanan bazı vatandaşlar ise kaçarak yağmurdan kurtulmaya çalıştı.