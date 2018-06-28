İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış caddeleri göle çevirdi, araçlar yollarda kaldı

İstanbul'da beklenen sağanak yağış gece saatlerinde etkili oldu. Kuvvetli yağış sonrası caddeler göle dönerken, çok sayıda araç yolda kaldı.
Şiddetli yağmur hem Avrupa hem de Anadolu yakasında etkili oldu. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı caddeleri su bastı araçlar yolda kaldı. Sağanak yağışla birlikte dolu da etkili oldu.
Bazı vatandaşlar araçlarını doludan korumak için yoğun çaba sarf etti. Otomobillerin üzeri battaniye ve kartonlarla kapatıldı.
Meteoroloji ve AKOM'dan yapılan uyarı sonrasında İstanbul'da beklenen sağanak yağışın başlamasıyla birlikte Kadıköy'de bazı caddeleri su bastı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış başladı.
Yapılan uyarıların ardından başlayan yağış kısa sürede etkili olarak bazı caddelerde su birikintilerine neden oldu. Kadıköy'de bazı caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte bulunan sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmura yakalanan bazı vatandaşlar ise kaçarak yağmurdan kurtulmaya çalıştı.
Öte yandan yağışla birlikte şimşek de çaktı. Üst üste çakan şimşekler görsel bir şölen oluştururken, karanlık gökyüzünü gündüze çevirdi.
İstanbul’da yaşanan yoğun yağış bazı bölgelerde dolu olarak görüldü.
Şiddetli yağış hava trafiğini de vurdu. Atatürk Havalimanı'na inmek üzere olan olan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Havalimanı apronunu da su bastı.
İstanbul'da bu hafta hava sağanak yağışın etkisi altında. Gökgürültülü sağanak yağışın hissedileceği İstanbul için dolu uyarısı yapıldı. Yapılan uyarıda dolu yağışından dolayı araçların zarar görmemesi için önlem alınması istendi. İşte İstanbul'da 5 günlük hava durumu raporu...
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Bugün 21.40 - 23.30 saatleri arasında Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası başta olmak üzere İstanbul'da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denilmişti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet koordinasyon Merkezi (AKOM)'dan da; "İstanbul da sağanak yağış, Boğaz çevresi ve Avrupa yakası tamamında gece yarısına kadar etkili olacak. Yağışlar zaman zaman kuvvetli gök gürültülü olacak. Zeytinburnu, Merter, Bağcılar, Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Bakırköy ilçelerinde etkili oluyor. Yağışlar, Başakşehir, Eyüp, Sarıyer, Şişli, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy ilçelerini de etkisi altına alacak. Meteorolojik tahminlere göre dolu yağışı beklenmiyor." açıklaması yapılmıştı.
Bursa’da akşam saatlerinde etkili olan yağmur, yerini doluya bıraktı.
Şiddetli dolu yağışı Büyükorhan ve Orhaneli ilçelerinde etkili oldu. Bir anda bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 10 dakika süren doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekerken, sürücüler araçlarını kapalı pazar alanlarına alarak, araçlarını korumaya çalıştı.
Tekirdağ'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve ardından dolu yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı işyerlerini su bastı.
Tekirdağ'da dün saat 21.00 sıralarına aniden başlayan sağanak yağmur ve ardından kısa sürele dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 20 dakika süren yağmur ve dolu yağışına hazırlıksız yakalanan Tekirdağlılar, zor anlar yaşadı. Dışarıda olanlar, kapalı alanlara sığınarak yağmur ve doludan korunmaya çalıştı. Bazı sokakların suyla dolması üzerine sürücüler de güçlükle ilerleyebildi. Sularla kaplanan cadde ve sokaklarda bulunan giriş katındaki bazı işyerlerini bu bastı. Esnaflar suları boşaltmaya çalışırken, belediye ekipleri de su tahliye çalışmalarında bulundu.
(AJANSLAR)
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