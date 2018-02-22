HABER

İstanbul'da faciaya ramak kaldı! TIR devrildi, yol kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 15:19 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu Sultanbeyli bağlantı yolunda TIR devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, TIR kaldırma çalışmaları devam ediyor.

14.00 sıralarında meydana gelen kazada 41 UF 037 plakalı TIR, TEM otoyoluna dönüşte virajı alamadı. Yan yatan TIR'daki sürücü çıkarak durumu polise haber verdi. TEM bağlantı yolu tamamen trafiğe kapatıldı.

kaza2

TIR'ın devrilme ihtimali nedeniyle de TEM otoyolunun bir şeridi trafiğe kapatıldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.

kaza3

Ayrıntılar geliyor...

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul sultanbeyli Kaza

En Çok Okunan Haberler

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Olay anket! AK Parti'ye büyük şok! İYİ Parti ise...

Olay anket! AK Parti'ye büyük şok! İYİ Parti ise...

Brüksel'de son dakika saldırı alarmı!

Brüksel'de son dakika saldırı alarmı!

Popstar Bayhan Ciciş kardeşlerle takılıyor

Popstar Bayhan Ciciş kardeşlerle takılıyor

Tepkiler peş peşe geliyor! Şoke eden sözler

Tepkiler peş peşe geliyor! Şoke eden sözler

Rusya'dan son dakika açıklama: Suriye'de B planını uygulamaya koymaya çalışıyor

Rusya'dan son dakika açıklama: Suriye'de B planını uygulamaya koymaya çalışıyor

Okuyucu Yorumları 1 yorum
duzgun araba kullanan yok ki bir araca gecmek için hamuda kalkıyorlar ne sinyal ne kural ne ısık tanıyan bile yok kaza olur tabi
Diğer Haberler
Birlik ve beraberlik vurgusu

Birlik ve beraberlik vurgusu

Marmaris'te çöpe atılan yumurtalardan çıkan 60 civciv kurtarıldı

Marmaris'te çöpe atılan yumurtalardan çıkan 60 civciv kurtarıldı

Mehmetçiğe 1 kilo fındık, 1 mektup

Mehmetçiğe 1 kilo fındık, 1 mektup

Ordu Çevre Yolu'na heyelan engeli

Ordu Çevre Yolu'na heyelan engeli

Vali Kalkancı’nın okul ziyaretleri devam ediyor

Vali Kalkancı’nın okul ziyaretleri devam ediyor

Bonanza dizisinin yönetmeni 15 Temmuz'un kitabını yazdı

Bonanza dizisinin yönetmeni 15 Temmuz'un kitabını yazdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.