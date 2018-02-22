İstanbul'da faciaya ramak kaldı! TIR devrildi, yol kapandı

14.00 sıralarında meydana gelen kazada 41 UF 037 plakalı TIR, TEM otoyoluna dönüşte virajı alamadı. Yan yatan TIR'daki sürücü çıkarak durumu polise haber verdi. TEM bağlantı yolu tamamen trafiğe kapatıldı.
TIR'ın devrilme ihtimali nedeniyle de TEM otoyolunun bir şeridi trafiğe kapatıldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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