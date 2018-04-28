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İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 06:33 | Son Güncelleme

Sultanbeyli'de TEM otoyolunda meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.

Olay, 05.00 saatlerinde, TEM otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zafer Aktaş yönetiminde ki 35 EVS 48 plakalı araç tem oto yolunda seyir ederken, 34 GFZ 55 plakalı minibüsün arkadan çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

kaza

ARAÇ TAKLA ATTI

Kontrolünü kaybeden sürücü bariyerlere çarparak takla attı. Takla atan araçtan fırlayan sürücü Zafer Aktaş olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan şahıs ve minibüs sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

TAKLA KAZA

İHA

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Kaza istanbul kaza TEM

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