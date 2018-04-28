İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Olay, 05.00 saatlerinde, TEM otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zafer Aktaş yönetiminde ki 35 EVS 48 plakalı araç tem oto yolunda seyir ederken, 34 GFZ 55 plakalı minibüsün arkadan çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.
ARAÇ TAKLA ATTI
Kontrolünü kaybeden sürücü bariyerlere çarparak takla attı. Takla atan araçtan fırlayan sürücü Zafer Aktaş olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan şahıs ve minibüs sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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