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İstanbul'da film gibi firar! Saniye saniye görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 18:19 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu'nda hastaneye tedavi için getirilen mahkum birinci kattaki doktor odasının penceresinden atlayarak kaçtı.

Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki olay öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mücahit Coşar tedavisi için hastaneye getirildi. Bir askerle kolları kelepçeli olan Mücahit Coşar birinci kattaki doktor odasına alındı.

GÜVENLİK KAEMRASINA YANSIDI

Tedavi için kelepçesi çıkarılan Coşar pencereden atlayarak kaçmaya başladı. Jandarma ve çevredekiler kaçan mahkumun peşinden koştu, ancak yakalayamadı. Coşar hastane önünde kaçarken güvenlik kamerasına yansıdı. Mücahit Coşar'ın kaçarken ayağının kayarak düşmesi de kameraya yansıdı.

HER YERDE ARANIYOR!

Olayın bildirilmesi üzerine polis ve jandarma çevrede geniş çaplı çalışma başlattı. Uyuşturucu suçundan cezaevinden bulunduğu öğrenildi. Kaçan mahkumu arama çalışmaları sürüyor.

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istanbul firar beyoğlu hastane

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