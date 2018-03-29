İstanbul'da film gibi firar! Saniye saniye görüntülendi

Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki olay öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Mücahit Coşar tedavisi için hastaneye getirildi. Bir askerle kolları kelepçeli olan Mücahit Coşar birinci kattaki doktor odasına alındı.
GÜVENLİK KAEMRASINA YANSIDI
Tedavi için kelepçesi çıkarılan Coşar pencereden atlayarak kaçmaya başladı. Jandarma ve çevredekiler kaçan mahkumun peşinden koştu, ancak yakalayamadı. Coşar hastane önünde kaçarken güvenlik kamerasına yansıdı. Mücahit Coşar'ın kaçarken ayağının kayarak düşmesi de kameraya yansıdı.
HER YERDE ARANIYOR!
Olayın bildirilmesi üzerine polis ve jandarma çevrede geniş çaplı çalışma başlattı. Uyuşturucu suçundan cezaevinden bulunduğu öğrenildi. Kaçan mahkumu arama çalışmaları sürüyor.
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